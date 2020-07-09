 

Шеф Пентагона не получал донесений разведки о якобы «плате» боевикам от России

09.07.2020, 21:16, Новости дня

Запчасти для снегоходов и мототехники. Лодочные моторы Yamaha и TohatsuГлава Пентагона Марк Эспер заявил, что не получал сообщений от разведки о якобы «вознаграждениях от Москвы» афганским боевикам из запрещенного в РФ движения «Талибан» за убийства американцев.

Эспер сообщил об этом на слушаниях комитета по делам вооруженных сил палаты представителей Конгресса США, передает ТАСС.

«Насколько я помню, я не заслушивал брифингов, которые бы включали слово «вознаграждение», – сказал глава ведомства. Он пояснил, что если бы речь шла о достоверных данных, ему бы сообщили об этом.

Напомним, в Кремле назвали ложью статью New York Times о «сговоре» Москвы с запрещенным в РФ движением «Талибан». ЦРУ и национальный контртеррористический центр при аппарате директора нацразведки США сочли соответствующие данные информацией «средней надежности». Центральное командование вооруженных сил США не поверило в «сговор». В Белом доме назвали статью безосновательной.



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