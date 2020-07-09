Salon – Трампу плевать не просто на американцев, но и на своих избирателей

09.07.2020, 21:10, Новости дня

Дональд Трамп предписывает губернаторам-республиканцам снимать ограничения по коронавирусу, призывает своих избирателей не носить маски на его мероприятиях, потому что они плохо смотрятся на фотографиях. Как пишет журналистка Salon, Трамп лишь причиняет неудобства и страдания людям, причём своим же сторонникам.



Reuters

«Дональд Трамп считает, что его избиратели — мормоны», — пишет в своей статье для Salon Аманда Маркотт. Так, в недавней рекламе в рамках избирательной кампании он заявляет, что будет защищать «это», а на фотографии статуя Иисуса Христа из Рио-де-Жанейро.

Эта оплошность в ряде других шагов Трампа показывает, что он не считает избирателей-республиканцев за своих союзников или за свою избирательную базу. По словам автора статьи, всем известно, как Трамп ненавидит всякого, кто за него не проголосовал. Но при этом он также не считается и с теми, кто его поддерживал, и продолжает это делать.

Так, например, Трамп оказывал давление на губернаторов-республиканцев, чтобы они скорее снимали ограничения по коронавирусу, и в результате в этих штатах заболеваемость сильно выше. Трамп опирается на данные по смертности среди населения, которые сейчас невысоки, но эксперты отмечают, что это не самый достоверный показатель.

Однако Трамп и сотрудники его команды призывают людей вернуться в церковь, не носить маски и перестать держать социальную дистанцию. Он зовёт своих сторонников на собрания, хотя там получить коронавирус очень просто. Как отмечает автор статьи, будто Трамп хочет, чтобы его сторонники заболели и умерли. Также он выступает категорически против заочного голосования, которое могло бы спасти ситуацию.

И это может обернуться против него. Сами избиратели, которые голосуют за республиканцев, опасаются, что голосование в заочном виде может быть сфальсифицировано. При этом, возможно, большинство избирателей всё же предпочтут такой вариант голосования из опасения заразиться коронавирусом, так что республиканцы могут оказаться в проигрышной позиции.

При этом и однопартийцы Трампа страдают от его политики, пишет автор. По его словам, некомпетентность и безразличие к народному благосостоянию со стороны американского президента может сказаться на них на грядущих выборах. Так, по опросам общественного мнения, демократы опережают республиканцев на 9 пунктов, и это ещё больший отрыв, чем был перед прошлыми выборами в конгресс.

Хотя Трамп и непопулярен, кандидаты-республиканцы не могут от него дистанцироваться, потому что иначе лояльные Трампу избиратели этого не примут. Они в таком случае станут активнее его поддерживать, лишь бы не признавать, что либералы были правы. Республиканцам для победы нужно создать коалицию умеренных избирателей и ярых сторонников Трампа, но конкретно на данных выборах им приходится выбирать между этими группами.

Трамп мог бы избавить своих однопартийцев от этого выбора, но вряд ли он захочет это сделать. Как пишет автор статьи, он ожидает лояльности от своих людей, но не даёт им свою взамен. Так, автор напоминает, как Трамп в последнюю минуту изменил место своего выступления с одного штата, где губернатор-демократ предписывает носить маски, на другой. Дело в том, что, по мнению Трампа, маски на фотографиях с его мероприятий смотрятся некрасиво.

«Не то чтобы Трампу было дело до этих страданий, которые он причиняет голосующим за республиканцев, организаторам или политикам, которые таким образом платят за то, что его поддерживают. Наоборот, это такой нарциссический социопат, что он, наверное, наслаждается тем, как республиканцы продолжают проглатывать его оскорбления и просят добавки. В ноябре, вполне возможно, грядёт взбучка, и Трамп гарантирует, что его сторонники ещё больше помучаются к тому времени», — делает вывод журналистка Salon.