 

США ввели санкции в связи с нарушениями прав человека в Синьцзяне

09.07.2020, 20:43, Новости дня

Госсекретарь США Майк Помпео объявил в четверг о введении новых санкций и визовых ограничений в связи с продолжающимися нарушениями прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

«Соединенные Штаты не станут бездействовать, пока КПК совершает нарушения прав человека в отношении уйгуров, этнических казахов и представителей других меньшинств в Синьцзяне, включая принудительный труд, произвольные массовые задержания и принудительный контроль населения, а также пытается стереть их культуру и мусульманскую веру», – заявил Помпео.

В санкционный список попали трое китайских чиновников, причастных к серьезным нарушениям прав человека: Чэнь Цюаньго, партийный секретарь СУАР; Чжу Хайлунь, партийный секретарь Синьцзянского комитета по правовым и политическим вопросам; и Ван Миншан, партийный секретарь Бюро общественной безопасности Синьцзяна (XPSB). Они и их ближайшие родственники лишены права на въезд в Соединенные Штаты.

Помпео также объявил о введении визовых ограничений в отношении других чиновников КПК, подозреваемых в причастности к незаконным задержаниям и притеснениям уйгуров, этнических казахов и иных меньшинств в Синьцзяне.

Госдепартамент также внес в список нарушителей прав человека Бюро общественной безопасности Синьцзяна. В список также попали четверо бывших и действующих китайских чиновников: Чен Куангуо, Чжу Хайлунь, Ван Миншан и Хо Люцзюнь. Как отмечается, Чен Куанго ранее участвовал в масштабных нарушениях в Тибете, применяя многие практики, которые КПК сегодня использует в Синьцзяне.

«Сегодня Соединенные Штаты принимают меры против ужасных и систематических нарушений в Синьцзяне и призывают все страны, которые разделяют нашу обеспокоенность по поводу нарушений прав человека и основных свобод со стороны КПК, также осудить это поведение», – заявил госсекретарь.

  • Служба новостей «Голоса Америки»

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