Мнучин выступил за новый раунд прямых выплат населению в связи с пандемией

09.07.2020, 19:40, Новости дня

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил в четверг, что поддерживает еще один раунд прямых выплат частным лицам в рамках следующего закона о помощи в связи с коронавирусом, и работает над тем, чтобы Конгресс принял его к концу июля.

В интервью CNBC Мнечио сказал также, что не всем авиакомпаниям, подписавшим кредитные соглашения с Минфином, потребуется доступ к этим кредитам, поскольку они могут удовлетворить свои финансовые потребности на частных финансовых рынках.

Хотя авиакомпания United Airlines в среду уведомила 36 000 сотрудников о возможной отправке в неоплачиваемый отпуск, Мнучин полагает, что большинство авиакомпаний хотят сохранить как можно больше сотрудников, а для восстановления экономики США необходимы здоровые авиакомпании.

Что касается программы помощи бизнесу в размере 660 миллиардов долларов, Мнучин сказал, что любое расширение финансирования программы «будет больше ориентировано на предприятия, которые действительно нуждаются в этих деньгах, и на малый бизнес». Ранее глава Минфина сказал, что дополнительная помощь может понадобиться представителям сферы туризма, гостиничного бизнеса и общественного питания.

Минфин планирует изучить все выделенные в рамках программы кредиты на сумму от 2 миллионов долларов, чтобы определить, следует ли их списать, однако Мнучин полагает, что «подавляющее большинство» этих кредитов удовлетворят соответствующим критериям.

По словам Мнучина, при любом продлении выплат повышенных пособий по безработице будет установлен лимит в размере 100 процентов от заработной платы сотрудников на позициях, с которых они были уволены, что будет стимулировать людей к возвращению на работу.