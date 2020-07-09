Российский миллиардер готов выкупить американские монументы

09.07.2020, 19:40, Новости дня

Российский миллиардер и арт-коллекционер Андрей Филатов предложил выкупить в США две статуи, в Нью-Йорке и на Аляске, которые участники массовых протестов требуют снести.

Речь идет о памятнике 26-му президенту США Теодору Рузвельту, стоящем перед входом в Американский Музей естественной истории в Манхэттене, и памятнике первому правителю Русской Америки предпринимателю Александру Баранову, установленному в Ситке.

По мнению инициаторов сноса этих монументов, оба исторических деятеля запятнали себя приверженностью расистской и колониалистской политике.

Рена Лавери, директор Фонда Art Russe, основанного Андреем Филатовым в 2012 году, в конце июня – начале июля направила соответствующие письма представителям мэрии Нью-Йорка и Американского музея естественной истории.

Как сообщается в пресс-релизе Фонда, обращения были отправлены мэру города Биллу де Блазио, президенту Американского музея естественной истории Эллен В. Футтер и членам попечительского совета музея Теодору Рузвельту IV и Льюису В. Бернарду.

Фонд Art Russe выразил готовность выкупить монумент Рузвельту и взять на себя все сопутствующие расходы. «Г-н Рузвельт является важным политическим деятелем, связанным с Россией на разных этапах развития истории двух стран», – отмечается в обращении Фонда.

Фонд также обратился к мэру города Ситка Гэри Пэкстону и главе городской администрации Джону Личу, выразив заинтересованность в приобретении памятника правителю русских поселений в Северной Америке Александру Баранову, который, по мнению фонда, «олицетворяет значимый период истории отношений России и США в начале 19-го века».

В пресс-релизе сообщается, что в ответном письме г-н Лич заверил Фонд, что судьба памятника Баранову будет решаться «с помощью общественного процесса, конструктивно, цивилизованно, уважительно к истории в данном деликатном вопросе».

Как сообщила Рена Лавери, ответа американской стороны на обращение с предложением выкупить монумент Теодору Рузвельту пока не последовало.

Бронзовый памятник Теодору Рузвельту (1858-1919), президенту США в период 1901-1909 гг., работы скульптора Джеймса Эрла Фрейзера был установлен в 1939 году. Он представляет собой конную статую 26-го президента, у ног которого помещены фигуры пеших американского индейца и афроамериканца, что по мнению критиков монумента, символизирует их подчиненное положение в обществе. В прошлом скульптура не раз подвергалась атакам вандалов.

В июне мэр де Блазио подтвердил, что статуя будет демонтирована из-за своего расистского характера.

Александр Андреевич Баранов (1746 ‒ 1819) был первым главным правителем русских поселений в Америке. До 1867 года, когда Россия продала Аляску США, Ситка называлась Ново-Архангельском и была столицей русских владений. Памятник Баранову расположен в историческом центре Ситки, на острове, который сейчас называется Baranof. Бронзовая статуя работы скульптора Джоан Багби-Джексон была пожертвована муниципалитету в 1989 году одной из влиятельных местных семей и установлена в парке напротив городского центра.

Коренные жители этих мест не раз призывали снести статую. В последней по времени петиции, подписанной более чем 2500 жителями, Баранов характеризуется как «колонист, который приехал на Аляску без приглашения, чтобы обогатить себя, свою компанию и свою страну», и обвиняется в вооруженных атаках против местных индейцев племени тлингитов.

Как отмечает телеканал CNN, ссылаясь на «Форбс», родившийся в Кривом Роге 48-летний Андрей Филатов сделал многомиллионное состояние в сфере транспорта и портовой индустрии. В прошлом году он «стоил» порядка 1,1 млрд долларов. В 2013 году Филатов основал инвестиционную компанию «Тулома». Один из совладельцев компании Globaltrans. Президент Федерации шахмат России, почетный академик Российской академии художеств.

Созданный им Фонд Art Russe занимается реализацией просветительских проектов, направленных на поддержку и популяризацию русского искусства 20-го века. Собрание Фонда включает работы советских мастеров различных жанров, созданные в период 1917-1991 гг.

Директор Фонда Art Russe Рена Лавери любезно согласилась ответить на вопросы Русской службы «Голоса Америки». Ответы получены по электронной почте.

Олег Сулькин: Почему ваш Фонд заинтересовался покупкой двух монументов в США?

Рена Лавери: Сохранение культурного наследия – одна из задач нашего Фонда. В 2012 году мы создавали Art Russe, ставя перед собой цель – собирать и популяризировать русское искусство, находить вывезенные из СССР работы русских художников, возвращать их вниманию широкой публики, сохранять культурное наследие.

Поэтому решение Андрея Васильевича Филатова предложить администрациям Нью-Йорка и Ситки выкупить демонтируемые монументы – абсолютно в логике деятельности фонда. Мы считаем важным сохранение этих памятников для будущих поколений, считаем, что монументы этим государственным деятелям имеют важное историческое значение, в том числе для России.

О.С.: Чем личности президента Теодора Рузвельта и предпринимателя Александра Баранова важны для русской истории?

Р.Л.: И 26-ой президент США Теодор Рузвельт, и глава русских поселений в Северной Америке Александр Баранов – личности, внесшие свой вклад в историю России. Александр Андреевич Баранов – первый глава русских поселений в Северной Америки. Невероятно одаренный и энергичный предприниматель, он создавал новые торговые связи России – с Китаем и Америкой, его участие в торгово-экономическое развитии России огромно. Теодору Рузвельту мы должны быть благодарны за поддержку России в тяжёлой, проигрышной войне с Японией: именно Америка под президентством Рузвельта выступила посредником в мирных переговорах 1905 года. Подписанный в США Портсмутский мирный договор был заключён на таких выгодных для России условиях, что Витте вернулся домой победителем» (необходимо уточнить, что в мировой историографии дипломатический вклад в переговорный процесс Сергея Витте, видного государственного деятеля России, оценивается неоднозначно, а сама Русско-Японская война вошла в российскую дореволюционную историю как одно из самых масштабных и унизительных поражений. Рузвельт за свою посредническую миротворческую деятельность в 1906 году был удостоен Нобелевской премии. – О.С.).

О.С.: Как вы относитесь к общественной кампании в США по сносу памятников противоречивым историческим личностям (ряд президентов США, известных своим расизмом, генералы армии конфедератов и др.)?

Р.Л.: История знает немало подобных случаев. Например, постреволюционная Россия активно расставалась со своими культурными и историческими ценностями. Некоторые из них были спасены, в том числе, благодаря интересу американских коллекционеров.

О.С.: Если предложения Фонда будут приняты американской стороной, каковы ваши планы относительство дальнейшей судьбы памятников Рузвельту и Баранову? Где вы планируете их установить?

Р.Л.: По мнению Андрея Филатова, монумент Теодору Рузвельта логично расположить в Петербурге, там же, где находится памятник Сергею Витте, учитывая роль 26-го президента США в подписании мирного договора с Японией в 1905 году. Памятник Александру Баранову, возможно, станет важным экспонатом музея Арктики в Петербурге. В любом случае этот вопрос для обсуждения. Сейчас очень важно эти памятники сохранить как объекты культурного и исторического наследия.

О.С.: Согласовывали ли вы планы о покупке этих памятников в США с представителями администрации России?

Р.Л.: Это личная инициатива Андрея Филатова.

О.С.: О какой сумме сделки может идти речь?

Р.Л.: Сумма сделки – это вопрос встречного предложения и переговоров. Поэтому пока могу лишь подтвердить, что Фонд готов выкупить монументы и взять на себя все сопутствующие расходы.