Погребинский: Теперь все увидели, как Порошенко хотел понравиться Путину

09.07.2020, 19:16, Новости дня

«Во время разговора с Путиным Порошенко понимал, кто тут старший. В беседе Порошенко с Байденом тогдашний вице-президент США выглядел обеспокоенным глупостью украинского руководства», – сказал газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский. Так он отреагировал на новые утечки записей телефонных переговоров, предположительно Петра Порошенко с руководителями РФ и США.

«Со стороны Путина тон разговора сдержанный, без эмоций, за исключением одного момента в конце беседы. Стиль Порошенко не подобострастный, но демонстрирующий особый уровень уважения, понимания того, кто тут старший в разговоре», – отметил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в четверг внефракционный депутат Рады Андрей Деркач обнародовал новые записи разговора людей, чьи голоса похожи на экс-президента Украины Петра Порошенко, бывшего вице-президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина. Запись, обозначенная как беседа Порошенко с российским лидером датирована 30 апреля 2015 года. Собеседники обсуждали минские переговоры по Донбассу, и по завершении разговора любезно попрощались. «Хорошо, Владимир Владимирович. Жму руку. Спасибо большое!» – сказал человек, чей голос похож на голос Порошенко.

На желание Порошенко понравиться собеседнику указывает использованное выражение на украинском языке «якщо буде ваша ласка», указал Погребинский. «В этих словах звучит явная подобострастная нотка, потому что на русский язык эта фраза переводится как «если вы будете столь любезны», – отметил политолог. – Собеседники соблюдают некую дистанцию, но демонстрируют готовность к диалогу до тех пор, пока Путин видит, что такой диалог имеет смысл».

Эксперт напомнил, что после крымских событий Путин и Порошенко регулярно общались, но отчеты об этих разговорах публиковались не всегда. Организатором таких бесед обычно выступал украинский бизнесмен и политический деятель Виктор Медведчук по просьбам Порошенко.

«В 2015 году Порошенко выглядел умным человеком с массой бизнес-интересов в России, – отметил Погребинский. – Более того, тогдашний российский посол на Украине Михаил Зурабов был его личным другом и мог на первых порах готовить Путина к тому, что с Порошенко можно договариваться». Контакты между президентами сохранялись даже в 2016 году, когда Порошенко жаловался, что Путин не отвечает на его звонки, подчеркнул эксперт.

Политолог уверен, что такой стиль беседы Порошенко должен травить душу националистам, которые выбрали его своим героем». «Они теперь думают: «Ну как же так, ты зарекомендовал себя врагом России, русофобом, цитировал слова Лермонтова про «немытую Россию», а на самом деле ты не просто хорошо относишься к России, ты еще очень уважаешь Путина». По разговору видно, как он хочет понравиться Путину».

Тем не менее публикация этого разговора вряд ли сильно повредит репутации Порошенко, который «является антигероем для 75% населения Украины», полагает эксперт. «Эти люди услышали дополнительные подтверждения ничтожества этой личности. У некоторых из тех, кто считал его лидером националистического движения, возникнут сомнения в том, что он враг России. Но вокруг Порошенко в основном кучкуются те, кто видит в нем лидера, человека, умеющего красиво говорить. Для них он рабочая лошадка и отказываться от его услуг не надо, потому что он лучший на фоне тех, кому верили раньше, например, Ющенко, который оказался дурачком и из него ничего не вышло», – считает Погребинский.

В еще менее пристойном свете выставляет Порошенко его беседа с Джо Байденом, который в 2016 году занимал пост вице-президента США, полагает собеседник. «Эта беседа показывает, что Порошенко врал всему миру и украинскому обществу, рассказывая, что Украина никого не посылала с диверсионными целями в Крым. Он не спорит с Байденом, что не Украина посылала, но только говорит, что не виноват и обещает сделать так, чтобы в будущем подобные операции не могли проводиться без отмашки президента.

В этом разговоре Байден выглядит больше заинтересованным в интересах Украины, чем Порошенко. Байден дает понять, что использование диверсионных методов против РФ может повредить репутации Украины на Западе и привести к тому, что Путин получит достаточно аргументов разобраться с Украиной, как ему захочется», – считает Погребинский.