 

Лесной пожар в Луганской области локализован – ГСЧС

09.07.2020, 19:10, Новости дня

К 17.40 9 июля удалось локализовать возгорание сухой травы и лесного массива в Новоайдарском районе Луганской области. Об этом сообщил пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

“Пока остаются три очага тления. Угрозы распространения огня нет”, – сказано в сообщении.

К тушению привлечены 1494 человека и 293 единицы техники, в том числе два самолета Ан-32П, которые 8 июля сбросили 16 тонн воды, добавили в Госслужбе.

Масштабный пожар в Луганской области вспыхнул днем 6 июля вблизи села Осколоновка Новоайдарского района. Площадь пожара составляла 50 га, к утру 7 июля его локализовали, но из-за порывистого ветра (до 25 м/с) и высокой температуры воздуха (+38 °C) огонь распространился на близлежащие села – Смоляниново, Капитаново и Вороново.

По информации Офиса президента, погибли пять человек.

Пожар уничтожил 24 жилых дома, повреждено 35, рассказали в Луганской областной государственной администрации.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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