 

Роскомнадзор передал МВД данные по фейкам СМИ-иноагентов о голосовании

09.07.2020, 18:30, Новости дня

Запчасти для снегоходов и мототехники. Лодочные моторы Yamaha и TohatsuВ МВД переданы материалы для привлечения СМИ-иноагентов к ответственности за распространение недостоверной информации о голосовании по поправкам к Конституции, сообщил замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин.

«В Министерство внутренних дел передали ряд материалов для привлечения к административной ответственности тех ресурсов, через которые распространялась фейковая, недостоверная информация, и которые относятся сейчас к иностранным СМИ-иноагентам», – цитирует ТАСС Субботина.

Ранее Общественная палата выявила в соцсетях свыше 9 тыс. фейков о голосовании по поправкам в Конституцию. Эти данные переданы в правоохранительные органы.



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