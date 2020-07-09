Выезд украинцев на работу за границу можно остановить – Зеленский

09.07.2020, 18:19, Новости дня

Украина может остановить выезд кадров за границу. Об этом 9 июля во время встречи с предпринимателями в Луцке заявил президент Украины Владимир Зеленский, информирует сайт главы государства.

“Можно многое рассказывать, но пока не будет нормальных рабочих мест, нормальной заработной платы, ничем не удержать людей”, – сказал президент.

Он считает, что нужно создавать условия для открытия бизнеса в Украине.

“Кроме программы кредитования “5-7-9″, которую мы сейчас наполняем, еще есть портфельное кредитование, которое в Верховной Раде появится в виде законопроекта. Наша главная задача – до конца года сделать нормальные условия кредитования, это пять-семь процентов”, – объяснил Зеленский.

Глава государства также отметил, что ипотека должна быть не более 10%, потому что “большие проценты по кредитам на покупку жилья заставляют молодые семьи работать за рубежом”.

10 мая Зеленский заявлял, что Киев не препятствует выезду граждан за границу, но власти хотят быть уверены, “что если что-то с нашим гражданином случится, его не выбросят на улицу”.

В мае вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Вадим Пристайко говорил, что на работу за границу в этом сезоне может уехать около 15 тыс. украинцев.