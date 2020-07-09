 

Польша ввела режим киберугрозы

09.07.2020, 18:16, Новости дня

Запчасти для снегоходов и мототехники. Лодочные моторы Yamaha и TohatsuВласти Польши ввели режим киберугрозы из-за опасений атак хакеров перед вторым туром президентских выборов в стране, об этом сообщил МИД республики.

«В целях противодействия угрозам в киберпространстве, связанным с организацией второго тура президентских выборов, премьер-министр Матеуш Моравецкий подписал распоряжение о введении второй степени режима киберугрозы (BRAVO-CRP) на территории всей страны», – цитирует РИА «Новости» сообщение ведомства.

Второй тур выборов намечен на 12 июля, на нем за пост главы государства будут бороться действующий президент Анджей дуда и оппозиционный кандидат Рафал Тшасковский.

Режим будет действовать с 10 по 13 июля. Введение режима означает усиленный мониторинг за состоянием безопасности телеинформационных систем органов госуправления и систем, входящих в критическую инфраструктуру.

Напомним, в ходе первого тура выборов в Польше Дуда получил 43,5% голосов, на втором месте оказался кандидат от крупнейшей в республике оппозиционной партии «Гражданская платформа», мэр Варшавы Рафал Тшасковский, набравший 30,46% голосов.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.05 / В Москве за сутки 4 тыс. пациентов вылечились от коронавируса

22.06 / Убийцу иностранного студента арестовали на два месяца

29.06 / Иностранные эксперты оценили голосование по поправкам в Конституцию

16.05 / SRF о смягчении карантина – швейцарцы рады падению «Берлинской стены» на границе с Германией

09.07 / Бывший следователь объяснила долгие сроки расследования заказных убийств

28.05 / Москвичей предупредили о грозе и ливнях

08.07 / Украина намерена расторгнуть меморандум с РФ о борьбе с терроризмом

11.05 / Калькулятор вероятности смерти от коронавируса разработан в Польше

22.05 / Хомчак намерен сменить командующего ВМС Украины – СМИ

06.06 / Тина Канделаки рассказала о пережитых унижениях из-за национальности

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска