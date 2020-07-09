ЦИК исключил проведение выборов главы Хабаровского края в сентябре

09.07.2020, 17:53, Новости дня

Выборы главы Хабаровского края уже нельзя назначить на единый день голосования в 2020 году, 13 сентября, сообщила секретарь ЦИК Майя Гришина, отвечая на вопрос о возможных перспективах в случае отставки хабаровского губернатора Сергея Фургала.

«В случае досрочного прекращения полномочий высшего должностного лица (региона) выборы проходят в очередной единый день голосования. С учетом срока назначения (избирательных кампаний), естественно, сейчас уже какие-либо выборы высшего должностного лица (на 13 сентября в Хабаровском крае) назначены быть не могут», – передает РИА «Новости» слова Гришиной.

Согласно российскому законодательству, решение о назначении выборов в орган государственной власти субъекта РФ должно быть принято не ранее чем за 100 дней и не позднее, чем за 90 дней до дня голосования.

Напомним, в четверг Фургала задержали по подозрению в организации покушения на убийство и убийства предпринимателей.

По данным СК, Фургал задержан в связи с расследованием дела в отношении ОПГ, которая причастна к ряду особо тяжких преступлений против бизнесменов в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области.

Пресс-секретарь Фургала Надежда Томченко назвала его «очень честным человеком». По ее словам, о том, «какой он губернатор – судить жителям края».

Позднее задержанного губернатора Фургала доставили в Москву.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что решение об отставке губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, задержанного по подозрению в покушении на убийство и убийства ряда предпринимателей, не принято, Кремль сообщит, если это произойдет.