 

Цена барреля нефти Brent опустилась ниже 42 долларов

09.07.2020, 17:48, Новости дня

Запчасти для снегоходов и мототехники. Лодочные моторы Yamaha и TohatsuСтоимость сентябрьского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже Intercontinental Exchange (ICE) снижалась до 41,94 долларов за баррель.

Стоимость нефти марки Brent опускалась на 3,1%, на 17.45 мск, но на 17.52 замедлила снижение до 2,6% и торговалась на уровне 42,17 долларов за баррель, передает ТАСС.

Цена на нефть марки WTI подешевела на 3,3%, до 39,69 доллара за баррель.

Утром в четверг курс доллара расчетами «завтра» опускался на 16 копеек – до 70,95 рубля, курс евро снизился на 1 копейку – до 80,58 рубля.



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