Путин поручил обеспечить принятие законов о налоговом маневре в IT

09.07.2020, 17:48, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам обращения к гражданам 23 июня. В частности, глава государства поручил правительству обеспечить принятие до 24 июля законов о налоговом маневре в IT и об увеличении НДФЛ для доходов свыше 5 млн рублей в год.

«Обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, касающихся установления на постоянной основе для организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий, тарифов страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, в совокупности не превышающих 7,6 %, а также налоговой ставки по налогу на прибыль организаций, подлежащему зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации, в размере 0 %, предусмотрев при этом предоставление субъектам Российской Федерации соответствующей компенсации недополученных доходов», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

Также глава государства поручил внести в законодательство изменения, касающиеся предоставления физическим лицам – налоговым резидентам РФ права уплачивать НДФЛ в отношении доходов, полученных от источников за пределами страны, в фиксированном размере 5 млн рублей без декларирования таких доходов.

Вместе с тем, Путин поручил правительству в срок до 24 июля внести изменения в законодательство по установке налоговой ставки по НДФЛ в размере 15% в отношении превышающей 5 млн рублей в год части дохода физического лица.

«Определив при этом виды доходов, к которым применяется указанная налоговая ставка, и предусмотрев механизм учета и целевого использования средств, поступивших в виде суммы налога, исчисленной по налоговой ставке в размере, превышающем размер базовой налоговой ставки (13 %), а также механизм принятия совместно с благотворительными, иными некоммерческими организациями и представителями медицинского сообщества решений об использовании этих средств в целях финансового обеспечения оказания медицинской помощи (при необходимости за рубежом) детям с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями, включая приобретение дорогостоящих лекарственных препаратов, медицинских изделий, технических средств реабилитации», – сказано в сообщении.

Все поручения президента должны быть выполнены в срок до 24 июля.

23 июня Путин в своем телеобращении поручил снизить ставку налога на прибыль для IT-отрасли с 20% до 3%, а ставку страховых взносов для таких компаний снизить до 7,6%, причем бессрочно.

10 июня Путин поручил правительству подготовить предложения по проведению комплексного налогового маневра для стимулирования сферы IT. Также президент поддержал инициативу о внесении ряда компаний IT-отрасли в число пострадавших от коронавируса.

В тот день Путин провел совещание по развитию телекоммуникаций, на котором также призвал правительство и Госдуму ускорить принятие законопроекта о «регуляторных песочницах», чтобы «максимально устранить барьеры для запуска и поддержки перспективных проектов в области информационных технологий».