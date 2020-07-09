Гольдштейн рассказал о снятии ограничений по коронавирусу в ЕАО

09.07.2020, 17:30, Новости дня

Врио губернатора Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн в прямом эфире с директором департамента региональных программ ЭИСИ Дарьей Кислицыной обсудил ситуацию с коронавирусом в регионе.

Гольдштейн рассказал о мерах, принимаемых в области для борьбы с пандемией коронавируса, и о снятии временных ограничений, введенных из-за вируса. Об этом Кислицына сообщила в своем телеграм-канале.

«В самом начале пандемии было принято решение об увеличении норматива на койки и кислород в два раза. Изучали методы борьбы с распространением инфекции у соседей – китайской провинции Хэйлунцзян. Подготовка системы здравоохранения заняла три недели. ИВЛ практически не пригодились. На данный момент идет активная подготовка ко второму этапу снятия ограничений. Бизнес работает практически весь, за исключением общественного питания», – рассказал врио губернатора.

Он отметил, что детские сады планируется открыть в конце июля-начале августа.

Также в ходе беседы Гольдштейн уделил внимание мерам по развитию системы здравоохранения в регионе в целом.

«В регионе реализуется большое количество программ и проектов по привлечению медицинских кадров, особенно в рамках национального проекта «Здравоохранение»: целевое обучение, базовая кафедра, профильные классы в школах, программы «Земской доктор» и «Земской фельдшер». Проводится масштабная программа по информатизации системы здравоохранения региона», – сказал врио главы региона.

Главным приоритетом он назвал развитие социальной инфраструктуры. В ЕАО создаются велосипедные дорожки и газоны, проводится замена асфальта на тротуарных дорожках, обустраиваются комфортные общественные пространства.

Также Гольдштейн напомнил о проекте строительства железнодорожного моста между Россией и Китаем.

«Перспективный проект для страны и региона. Будет способствовать развитию экономических отношений с Китаем, упрощению процесса транзита грузов, созданию промышленных промпарков и выстраиванию цепочек добавленной стоимости. В планах региона – создание уникальной трансграничной территории», – отметил Гольдштейн.

В ЕАО также проходит пересмотр использования средств дорожного фонда. Врио губернатора пояснил, что пока необходимо приостановить ремонт и строительство дорог, чтобы начать вкладывать деньги в их содержание.

«Средства будут перенаправлены на внутренние магистрали, внутрипоселковые дороги и дворы», – указал он.

Ранее глава Удмуртской республики Александр Бречалов в прямом эфире с Кислицыной разъяснил механизм работы правительственной горячей линии для медицинского персонала, отметив, что лично включен в решение проблем и вопросов врачей.