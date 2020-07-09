Суд взыскал 8,8 млн рублей за контрафакт «ждунов»

09.07.2020, 17:30, Новости дня

Арбитражный суд Москвы взыскал с петербургского производителя игрушек «Играмир» более 8,8 млн рублей за незаконные поставки плюшевых игрушек ждунов по иску правообладателя на использование образа «Ждуна» в России, Белоруссии и Казахстане «Си Ди Лэнд контакт».

Из материалов суда следует, что разбирательство инициировал сам «Играмир», который подал иск о взыскании с «Си Ди Лэнд контакта» 235 тыс. рублей долга по договору поставки двух тысяч игрушек «Инопланетянин, 20 см», сходных со «Ждуном», передает РИА «Новости».

Позже в суде было установлено, что договор поставки правообладатель заключил в качестве контрольной закупки для защиты своих нарушенных прав. Суд освободил «Си Ди Лэнд контакта» от исполнения обязательств по договору.

Вместе с тем, судья Екатерина Иванова полностью удовлетворила встречный иск правообладателя к «Играмиру».

Иск основан на договорах поставки контрафактных игрушек в виде ждуна в адрес ТД «Гулливер и Ко» и АНО «Народная команда – хоккейный клуб «Спартак».

Отмечается, что первому заказчику «Играмир» поставил более 4 тыс. ждунов на общую сумму более 2,4 миллиона рублей, второму – 200 ждунов. Сумма иска рассчитана как двукратная стоимость всех контрафактных экземпляров игрушек.

В это де время арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области уже по третьему кругу рассматривает иск к «Играмиру» по договору поставки в адрес правообладателя образа ждуна (контрольная закупка). «Си Ди Лэнд контакт» требует взыскать с нарушителя более 1,5 миллиона рублей.

В апреле 2017 года «Си Ди Лэнд контакт» заключила договор с автором ждуна Маргарет ван Брифорт. Компания обладает исключительными правами на этого произведения изобразительного искусства.

Ждун – фантазийное существо с человеческими руками, головой морского слона и круглым телом без ног. Образ символизирует пассивное ожидание и является героем многих шуток в интернете.

Ранее Си Ди Лэнд Контакт» подала в суд на социальную сеть «Вконтакте» с требованием выплатить 5 млн рублей. До этого правообладатель ждуна подал иск к Первому каналу с требованием выплаты 3 млн рублей.