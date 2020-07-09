В мире: “Вирусная бомба” зреет на южных рубежах России

09.07.2020, 16:53, Новости дня

Страны Средней Азии резко ужесточают карантинные меры. В то время как в РФ темпы роста заболеваемости COVID-19 существенно падают, у наших ближайших соседей на юге все происходит ровно наоборот. Медицинские системы этих государств уже не справляются с количеством заболевших – а ведь именно из этих стран еще не так давно в Россию приезжали миллионы трудовых мигрантов.

Рост числа зараженных Covid-19 в странах Средней Азии последнее время резко растет. По данным на 8 июля, в Казахстане выявили 53021 случай инфицирования, Узбекистане – 11259, Киргизии – 8847, Таджикистане – 6364, Туркмении – 0 (власти этой страны утверждают, что у них коронавируса в принципе нет). С каждым днём динамика только возрастает, больницы в крупных городах уже переполнены, в строй вводятся временные стационары, для которых не хватает и так перегруженных врачей.

Введённые весной карантинные ограничения сильно ударили по экономике и без того небогатых стран Средней Азии. Безработным не выплачивается пособие, банки требуют возврата кредитов от предпринимателей, население всё больше влезает в долги. Даже в относительно благополучном Казахстане сложилось тяжёлая ситуация. Обвал нефтяных цен больно ударил по бюджету страны, властям по примеру РФ пришлось задействовать накопленные ранее резервы.

Пытаясь сдержать рост числа заболевших, Казахстан решил с 5 до 20 июля вернуть жёсткие карантинные ограничения. Запретили работу парикмахерских, спортивных залов, рынков, пляжей, объектов культуры, музеев, детсадов кинотеатров и многих других общественных и частных учреждений. Министру здравоохранения Казахстана Алексею Цою пришлось признать, что реальное количество инфицированных может быть больше, чем преподносит официальная статистика.

Сложнейшая ситуация в Алма-Ате, в городе вводятся новые стационары, количество коек в больницах увеличилось в 9 раз, но мест всё равно не хватает. «За последний месяц в пять раз выросло количество заболеваний ОРВИ и пневмонией. На данный момент в инфекционных стационарах города находится 1772 человека», – сказал шестого июля мэр города Бакытжан Сагинтаев.

Вспышка без объяснений

Критическая ситуация сложилась и в Киргизии. В Бишкеке переполнены не только больницы, но временные стационары, некоторым больным отказывают в госпитализации и оставляют буквально на пороге больниц. Произошёл резкий рост больных с тяжёлым дыханием, большинству ставят диагноз атипичная пневмония, у некоторых признают Covid-19. При этом никто не может объяснить, почему в принципе произошёл такой всплеск заболеваний пневмонией.

По мнению некоторых медэкспертов, тяжёлая пневмония – это результат воздействия коронавируса на организм, но тесты это почему-то определить не могут. Звучали данные о том, что на начальном этапе завоза инфекции в страну тесты на выявления коронавируса давали до 80% ошибочных результатов, да и сейчас процент точности оставляет желать лучшего. Проблему с тестированием хорошо показал визит 24 июня президента Сооронбая Жээнбекова в Москву, куда он прилетел на парад Победы. По прилёту у всех взяли тесты, и у двоих членов делегации обнаружили Covid-19. Жээнбекову пришлось отказаться от посещения парада и вернуться обратно.

Болезнь косит всех без разбора, высок процент заболеваемости у власть имущих. Депутаты, мэры крупных городов, чиновники, даже экс-президент Алмазбек Атамбаев сидя в СИЗО умудрился заболеть тяжёлой пневмонией. 6 июля от пневмонии скончался видный политик, экс-спикер Чыныбай Турсунбеков.

Не надеясь на государство, жители Киргизии всё чаще полагаются на свои силы, на собственные средства закупая ИВЛ (кто побогаче) или кислородные концентраторы. Даже бытовые баллоны с кислородом (которые используются для сварки) переоборудуют и ставят больным, которым с пневмонией очень сложно дышать.

Вопиющий случай произошёл на прошлой неделе. Родственники привезли для больного в больницу кислородный концентратор, но врач заявил, что он не работает и убрал его. Пациент в итоге умер, и родственники пришли забрать концентратор, но врач сказал, что к этому оборудованию сейчас подключена его родственница и попросил пока не забирать…

Закрытые и не болеющие

В менее открытых миру Узбекистане и Таджикистане ситуация выглядит получше, но есть подозрения, что власти не дают полной картины происходящего. Уж слишком разительное отличие от соседей.

Тем не менее, Узбекистан первым оборвал связи с внешним миром и начал жёстко отсеивать потенциальных инфицированных. Сохранив остатки советской централизованной системы управления, власти могли контролировать перемещение по стране. Всех возвращающихся из-за границы узбекистанцев стали отправлять в карантинные зоны, самый известный из которых – Уртасарай, специально построенный из контейнеров карантинный лагерь. Это помогло сдержать быстрое расползание болезни в самой густонаселённой стране региона. Однако в последнее время число пациентов также стало быстро расти, в том числе повысилась смертность. Власти решили не рисковать и вновь с 10 июля по 1 августа ужесточат карантинные меры.

«Не будет преувеличением сказать, что на сегодняшний день Министерство здравоохранения Узбекистана исчерпало свои ресурсы. Все врачи задействованы, больницы заполнены. В связи с этим мы внесли предложение в Республиканскую специальную комиссию по лечению бессимптомных больных в домашних условиях», – сказал представитель штаба по борьбе с коронавирусом Хабибулла Акилов. По словам Акилова, систему здравоохранения Узбекистана ожидает полный коллапс, если ежедневно в больницы будет поступать до 1000-1500 новых больных.

Также удручающей ситуация выглядит в карантинных зонах. По данным оппозиционных СМИ в лагерь Уртасарай врачей отправляют по разнарядке, а людей поместили в ужасные бытовые условия и плохо кормят, у них ещё в аэропорту отобрали сотовые телефоны. Даже посылки от родственников невозможно получить без взяток охране.

В Таджикистане ситуация противоречивая, прирост инфицированных Covid-19 сокращается, выздоровело 80% пациентов. Жёсткий карантин возвращать не собираются, наоборот, планируются дальнейшие послабления.

Но официальная статистика вызывает большие подозрения, в том числе из-за плачевного состояния местной медицины. По данным «Радио Свобода», от коронавируса в Таджикистане погибло в несколько раз больше людей, чем это сказано в официальной статистике. Умерших больных с симптомами Covid-17 хоронят со строгими предосторожностями, но в причине смерти указывают пневмонию или бытовые болезни.

Миллионы таджикских мигрантов трудятся во многих странах мира, и с началом пандемии начали возвращаться на родину. Тем не менее, когда во всех странах Средней Азии уже бушевал коронавирус, Таджикистан упорно отказывался признавать случаев заражения. И только в конце апреля, накануне приезда миссии ВОЗ Таджикистан объявили о первых, заболевших и сразу запросил гуманитарную помощь и медицинское оборудование.

Интересы Росссии

В странах Средней Азии недостаточно производят медицинского оборудования, больше надеясь на поставки из-за рубежа, зачастую за счёт грантов. С момента начала пандемии республики получили сотни миллионов долларов кредитов от МВФ, что позволило стабилизовать финансовую систему. Китай, Турция, США, ЕС и другие страны регулярно отправляют гуманитарную помощь, в том числе медицинские принадлежности и продовольствие. С миру по нитке, пока удаётся затыкать наиболее проблемные дыры.

Россия также с самого начала пандемии поставляет помощь в Среднюю Азию, во многие страны отправили передвижные лаборатории для выявления коронавируса. Посольство РФ сообщило что 2 июля в Киргизию поступило 30 тыс. тест-систем для диагностики коронавирусной инфекции. Также сообщили, что в республику отправляется группа сотрудников Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) сердечно-сосудистой хирургии. Из последних примеров можно привести экстренное выделение Михаилом Мишустиным 150 млн рублей закупку и доставку лекарственных средств в Казахстан, где в последнее время резко ухудшилась эпидемиологическая ситуация.

Российские власти неоднократно заявляли, что стране необходимы трудовые мигранты. В РФ эпидемия идёт на спад, каждый день всё меньше новых случаев заражения Covid-19, но эта статистика может резко измениться, если внешний границы резко откроются для притока мигрантов из стран, где борьба с пандемией ещё в самом разгаре.

Теги:

Центральная Азия

,

коронавирус