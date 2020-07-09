Москва опровергла домыслы о «причастности» руководства Чечни к убийству в Австрии
09.07.2020, 16:30, Новости дня
Россия опровергла сообщения о якобы причастности руководства Чечни к убийству чеченского блогера в Австрии, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«В настоящее время ведется выяснение обстоятельств случившегося, в том числе уточнение гражданства убитого и задержанных. Российское посольство в Австрии активно взаимодействует с компетентными структурами этого государства», – отметила Захарова, передает РИА «Новости».
Она отметила, что в СМИ ходят слухи о версиях произошедшего и подоплеки преступления.
«С сожалением отмечаем, что в ряде публикаций появились домыслы о возможной причастности к убийству официальных властей Чеченской республики. Мы самым решительным образом отводим эти инсинуации и считаем подобные спекуляции неуместными и мешающими объективному расследованию», – подчеркнула дипломат.
Напомним, 43-летний житель РФ был найден мертвым с огнестрельным ранением в австрийском городе Герасдорф.
Представитель прокуратуры города Корнойбург сообщал, что «убитый – лицо с российским заграничным паспортом чеченского происхождения», «то же самое касается обоих задержанных». Он «был участником программы защиты личности, поскольку полиция считала, что его жизнь находится в опасности».
Представитель управления полиции Нижней Австрии Йоханн Баумшлагер заявил, что убийство выходца из РФ в Австрии могло быть как заказным, так и результатом ссоры.
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявлял, что за убийством стоят спецслужбы, которые действуют против России. В Кремле назвали нелогичными предположения о якобы «связи» убийства чеченца в Австрии с Кадыровым.
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