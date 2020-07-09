Адвокат назвал условие пожизненного срока для Фургала

09.07.2020, 15:53, Новости дня

Если следствие поспешит, губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу может грозить пожизненное лишение свободы, в другом случае сроки давности истекут, и губернатор может избежать высшей меры наказания, сообщил адвокат Дмитрий Аграновский.

По данным Следственного комитета, Фургал подозревается по ряду статей: ч.3 ст.30, ч.3 ст.33, пункты «б», «ж», «з» ч.2 ст.105, ч.3 ст.33, пункты «а», «б», «ж», «з» ч.2 ст.105 УК РФ. Речь идет об организации покушений и убийств на бизнесменов в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Приамурье.

«Часть 2 статьи 105 УК РФ – одна из самых тяжелых статей, она предусматривает наказание вплоть до пожизненного. Санкция статьи: от 8 до 20 лет или пожизненное лишение свободы», – сказал юрист РИА «Новости».

По его словам, срок давности привлечения к уголовной ответственности по данной статье составляет 15 лет. Таким образом, по преступлениям 2004 года срок давности уже истек, а по 2005 году истечет, в зависимости от месяца, когда были совершены.

Однако вопрос о применении срока давности оставлен на усмотрение суда. Так, суд может как прекратить дело, так и назначить наказание, но не по высшей мере.

«Согласно части 4 статьи 78 УК РФ, если суд не сочтет возможным освободить совершившего особо тяжкое преступление от ответственности, то не может назначить наказание в виде смертной казни [на нее в РФ действует мораторий] или пожизненного лишения свободы», – отметил Аграновский.

Юрист подчеркнул, что необходимо помнить о презумпции невиновности и до вступления в силу приговора не называть человека преступником.

Ранее Фургала доставили в Москву, он находится в Следственном комитете на допросе.

В четверг Фургала задержали по подозрению в организации покушения на убийство и убийства предпринимателей. По данным СК, он задержан в связи с расследованием дела в отношении ОПГ, которая причастна к ряду особо тяжких преступлений против бизнесменов в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что решение об отставке губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, задержанного по подозрению в покушении на убийство и убийства ряда предпринимателей, не принято, Кремль сообщит, если это произойдет.

При этом лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что Фургала из ЛДПР не исключат никогда.

Фургал при задержании не признал вину в организации убийств.