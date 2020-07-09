Академик РАН объяснил, почему заболеваемость COVID-19 снижается медленно

09.07.2020, 15:48, Новости дня

Коронавирусная инфекция вошла в человеческую популяцию и все время циркулирует среди граждан, поэтому в РФ снижение количества заболевших не может быстро свестись к минимуму, сообщил газете ВЗГЛЯД завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени Сеченова, академик РАН Виталий Зверев.

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге заявил, что пандемия коронавируса продолжает отступать, при этом число «ковидных пневмоний» с начала эпидемии упало не слишком сильно – на 17,3 %. Он также сообщил, что с 13 июля в столице начнут работать театры, кино, детские развлекательные центры и образовательные учреждения, а обязательный масочный режим полностью отменят: ношение средств защиты останется только в качестве рекомендации.

«Почему следовало ожидать, что заболеваемость в Москве и РФ будет снижаться быстро? Это же малореально, она и не должна быстро снижаться, потому что вирус попал в человеческую популяцию, все время циркулирует среди граждан. Очень много человек переносят это заболевание легко, то есть бессимптомно. То есть они не выявляются, они болеют, но мы их можем не видеть», – говорит Зверев.

Он поясняет, что примерно 15 % людей переносят данное заболевание с симптомами, все остальные его не чувствуют. При этом вирусолог уверен, что COVID-19 никуда не денется, поэтому ежедневно где-то будут регистрироваться новые случаи.

«Самое главное, что нет такого серьезного прироста заболевших. Но болеть будут постоянно, и, скорее всего, осенью – зимой количество новых случаев увеличится. Тут ничего не поделаешь, это нормальные последствия», – уверен Зверев.

Также вирусолог подчеркнул, что сам масочный режим в столице решили отменить только потому, что многие жители попросту переболели и имеют антитела, что и защищает их от повторного заражения.

«В качестве рекомендации это все равно остается, в транспорте и в местах скопления людей стоит по-прежнему надевать маску. Просто тут эти перчатки на людей зачем-то одели, а народ начинает понимать, что они не нужны, поэтому и на маски начинают реагировать так протестно. То есть думают, что если то не нужно носить, то и маску можно не надевать, что ошибочно», – подытожил Зверев.

Ранее сообщалось, что в Москве выявили минимальное с апреля число заразившихся коронавирусной инфекцией за сутки.