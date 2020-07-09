 

Свидетель по делу об импичменте Трампа увольняется из Армии США

09.07.2020, 15:35, Новости дня

Подполковник Александр Виндман, помощник по вопросам национальной безопасности, сыгравший центральную роль в деле об импичменте президента Дональда Трампа, объявил об уходе в отставку из Армии США.

В резком заявлении, опубликованном его адвокатом, Виндман обвинил президента в том, что он ведет «кампанию травли, запугивания и мести».

В заявлении говорится, что Виндман увольняется из Армии после 21-летней службы, когда стало ясно, «что его будущее в рамках института, которому он добросовестно служил, всегда будет ограниченным».

В своих показаниях Виндман говорил, что он не считал «подобающим», что Трамп «требовал от иностранного правительства провести расследование» в отношении бывшего вице-президента Джо Байдена и работы его сына в энергетической компании Burisma в Украине.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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