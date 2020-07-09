В Словении подожгли деревянный памятник Мелании Трамп
09.07.2020, 14:30, Новости дня
Деревянная статуя первой леди США Мелании Трамп, установленная в окрестностях ее родного города в Словении, была подожжена в ночь на 4 июля, сообщил художник, заказавший ее создание.
Американский художник Брэд Дауни, работающий в Берлине, сообщил Reuters, что деревянная скульптура рядом с Севницей, где родилась Мелания Трамп, была убрана сразу после того, как 5 июля полиция проинформировала его об инциденте.
«Я не знаю, зачем они это сделали», – заявил Дауни Reuters.
Статуя была открыта в прошлом году. Мелания Трамп изображена в голубом платье, которое она надела в день инаугурации ее мужа в 2017 году.
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