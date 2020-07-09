 

В Словении подожгли деревянный памятник Мелании Трамп

09.07.2020, 14:30, Новости дня

Деревянная статуя первой леди США Мелании Трамп, установленная в окрестностях ее родного города в Словении, была подожжена в ночь на 4 июля, сообщил художник, заказавший ее создание.

Американский художник Брэд Дауни, работающий в Берлине, сообщил Reuters, что деревянная скульптура рядом с Севницей, где родилась Мелания Трамп, была убрана сразу после того, как 5 июля полиция проинформировала его об инциденте.

«Я не знаю, зачем они это сделали», – заявил Дауни Reuters.

Статуя была открыта в прошлом году. Мелания Трамп изображена в голубом платье, которое она надела в день инаугурации ее мужа в 2017 году.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.07 / Актер из “Покровских ворот” оказался главарем банды “черных” риелторов

21.06 / “В центре города и недорого”. Малюська презентовал платные камеры в СИЗО Черновцов

13.05 / Украина продлила санкции против российских соцсетей

09.06 / Умер президент Бурунди

10.05 / Guardian – коронавирус приблизил закат Boeing 747 — авиакомпании избавляются от лайнеров

18.06 / Найден возможный источник бензола в атмосфере МКС

22.06 / Ярославский депутат заявил на блогера Дудя в СК: он якобы оскорбил Путина постом о поправках к Конституции

05.06 / Протесты за отставку Авакова. Под Радой подожгли милицейский “бобик”

16.06 / Во Франции беспорядки из-за конфликта чеченской и арабских диаспор. Зачинщикам грозит высылка

10.06 / «Вагон тишины» появился в каждой «Ласточке» на МЦК

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска