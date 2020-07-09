Криминалист объяснил любовь сексуальных маньяков к Битцевскому парку

09.07.2020, 13:53, Новости дня

Парки на юге и юго-западе Москвы никем не охраняются и при этом слабо освещены, поэтому там и происходят случаи сексуального насилия вроде происходящих сейчас, сообщил газете ВЗГЛЯД криминалист Михаил Игнатов.

Московская полиция уже на протяжении недели разыскивает в районе Южное Бутово сексуального маньяка, который преследует женщин, а потом нападает со спины и залезает руками под нижнее белье. Зафиксировано уже порядка восьми эпизодов, нападения происходили преимущественно ночью. Ранее в прилегающем к Бутово Битцевском парке в начале нулевых совершал свои преступления Александр Пичушкин, убивший около 50 человек.

«В первую очередь, чтобы защититься от подобных подлецов, уродов и извращенцев, следует их заранее вычислить. Нужно постоянно наблюдать за людьми, которые идут сзади. Причем не важно, идет девушка ночью или днем, таких ненормальных и в светлое время суток хватает. Всегда нужно посматривать назад, наблюдать. Не стоит слушать музыку в наушниках на улице, это мешает сохранять бдительность. Если заметили, что человек сзади, как и вы, повернул направо, потом налево, значит есть все основания задуматься», – говорит Игнатов.

Вычислив потенциального маньяка, стоит приготовить газовый (перцовый) баллончик или электрошокер, чтобы при приближении подозрительного лица, немедленно защитить себя, рассказывает криминалист. Он подчеркивает, что в зимнее время года электрошокер может не сработать через толстый слой одежды, поэтому лучшим средством защиты будет все-таки баллончик. Его содержимое стоит распрыскивать прямо в лицо нападающему, а после этого сразу же бежать и кричать, чтобы привлечь к себе внимание.

«Если же у девушки нет подобных средств самообороны, то срочно стоит найти многолюдное место или примкнуть к какой-нибудь шумной компании и идти рядом с ними. Причем не важно, девушки там будут или парни, пусть даже пьяные – главное, чтобы они были шумными. Тогда преследующий уже не подойдет, потеряет интерес и сам уйдет. Либо бежать к осветленному участку», – советует Игнатов.

Еще один способ защититься от маньяка – «нападение», продолжает эксперт. То есть стоит показать преследующему, что он женщину не пугает: резко повернуться, заговорить с ним дерзким тоном, спросить, чего он хочет. Таким образом подозреваемый будет шокирован, что человек не ведет себя как жертва. Если же после этого он не сбежит, то стоит попытаться потянуть время, ведя его в людное место или к дороге. Как только женщина окажется неподалеку от таких мест, можно резко побежать и также начать кричать и просить о помощи.

По мнению криминалиста, лесопарковая зона юго-запада Москвы так притягивает различных маньяков-извращенцев, потому что она недостаточно освещена и в ней много «мест для уединения», благодаря чему можно остаться незамеченным. К тому же большая территория помогает, при необходимости, преступнику быстро скрыться. «Да и там всегда люди гуляют, а значит и подходящая жертва найдется. И охраны практически нигде нет», – подытожил Игнатов.

В ноябре прошлого года в столице полиция задержала «кислотного маньяка», который облил едкой жидкостью домофон и дверь подъезда на одной из улиц Москвы.