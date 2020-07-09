NBC – «главнокомандующий, который не смог ничем командовать» — Байден припомнил Трампу и коронавирус, и Россию

09.07.2020, 13:42, Новости дня

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден в обращении к профсоюзу «Международное братство электриков» обрушился с критикой на Дональда Трампа, назвав его «главнокомандующим, который не смог ничем командовать», передаёт NBC. Байден отметил неспособность действующего главы Белого дома противостоять коронавирусу и вести эффективную внешнюю политику. Трамп «и пальцем не пошевелил», чтобы дать какой-то ответ Владимиру Путину, отметил он.

ДЖО БАЙДЕН, кандидат в президенты США: Только поглядите, что сейчас творится. В США у власти президент, который думает только о себе. А ведь главное — это не кто возглавляет профсоюз, а кто в нём состоит. Именно таким лидерам можно доверять — тем, которые заботятся о членах профсоюза. А для Трампа главное — это всегда он сам, а не все остальные. Суть предстоящих выборов — не мои личные интересы, а ваши, интересы американского народа.

Но подумайте, что сейчас творится. Президент США так себя ведёт с Путиным, что, как мы узнали, он и пальцем не шевелит. Хотя есть масса свидетельств тому, что Путин взял и начал платить крупные вознаграждения за убийство американских солдат в Афганистане! Если бы мой сын, который провёл год в Ираке, был бы ещё жив (старший сын Джо Байдена Бо, служивший в 2008—2009 гг. в Ираке, скончался в 2015 году от опухоли мозга. — ИноТВ) — да я просто не знаю, что я бы сделал! Что теперь на душе у родителей солдат, да и у тех из вас, кто служит? Посмотрите, что творится на международной арене!

А дома что творится? Трамп думает только о себе! «Мы не будем это обсуждать, в стране делают слишком много тестов на COVID, я хочу замедлить процесс». И такое говорит человек, который себя называет главнокомандующим, но при этом в борьбе против коронавируса оказался не способен ничем командовать.

Ребята, это всё не шутки, на кону — порядочность, честь, возможность вернуть себе достоинство и даже то, как вас всех воспитали. Да если бы вы на публике стали бы разговаривать в той же манере, что он, вам бы мама вымыла с мылом рот! Во всяком случае, так бы поступили там, где я вырос, — в Скрэнтоне и Клеймонте, среди тех, с кем я рос, среди таких же людей, как все вы.

Я говорю честно, меня и в самом деле всё это злит. Ведь, в конечном счёте, весь вопрос сводится к нашим ценностям.

Дата выхода в эфир 08 июля 2020 года.