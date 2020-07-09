 

Lamborghini официально представил гибридный родстер Sian

09.07.2020, 13:23, Новости дня

Итальянский бренд Lamborghini намерен презентовать новый гибридный родстер под названием Lamborghini Sian.

Об этом свидетельствует официальный тизер, который частично рассекречивает характеристики автомобиля. Эксперты указали, что новая модель имеет некоторые сходства с компактными купе. Под капотом модели применили 6,5-литровый бензиновый двигатель, который выдает 785 л.с. Кроме того, родстер получил роботизированную коробку передач.

Есть данные, что новинка Sian получит разгон до сотни за 2,8 секунды. Основные параметры пока не озвучены, однако есть предположения, что автомобиль удивит автономным ходом и своими динамическими параметрами. Пока производитель не называет даже минимальных характеристик новой модели.



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