Минюст США оштрафовал Amazon за продажу товаров жителям оккупированного Крыма

09.07.2020, 12:55, Новости дня

Управление по контролю над иностранными активами минюста США (OFAC) оштрафовало интернет-ритейлера Amazon на $134,5 тыс. за нарушение санкционных режимов, которые были введены против Ирана, Сирии и оккупированного Россией Крыма. Об этом говорится в заявлении OFAC.

По данным ведомства, в течение 2011–2018 годов Amazon также продавал услуги и товары людям, против которых действуют персональные санкции. Общая сумма транзакций, проведенных в нарушение санкций, составила $269 тыс.

OFAC отмечает, что Amazon грозил штраф в $1,04 млн, однако управление посчитало нарушения не очень значительными и приняло во внимание, что компания сообщила о выявленных нарушениях самостоятельно.

В Amazon заявили, что причиной нарушений стала некорректная работа автоматизированной системы, которая проверяет, находится ли тот или иной клиент под санкциями.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

В марте 2014 года тогдашний президент США Барак Обама ввел санкции против России, запретив американским компаниям вести бизнес или инвестировать в Крым. В феврале 2020-го нынешний глава Белого дома Дональд Трамп продлил их действие еще на год.