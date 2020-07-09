 

Каждая третья область Украины не отвечает условиям ослабления карантина – Минздрав

09.07.2020, 12:55, Новости дня

По состоянию на 9 июля восемь областей Украины не отвечают условиям ослабления карантина. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения Украины.

Неудовлетворительные показатели зафиксированных случаев COVID-19 на 100 тыс. населения – на Волыни и в Закарпатье, в Ивано-Франковской, Ровенской и Харьковской областях.

Негативная динамика наблюдается в Донецкой и Тернопольской областях.

В Закарпатье по-прежнему превышены допустимые нормы загруженности больниц, а в Донецкой и Черниговской областях проведено недостаточно лабораторных тестов на COVID-19.

Киев соответствует требованиям смягчения карантинных ограничений.

С 11 мая в Украине начали смягчать карантинные ограничения. 20 мая Кабмин ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять ограничительные меры при условии соответствия трем критериям.

За прошедшие сутки в Украине коронавирус был подтвержден у 810 человек. Общее число заболевших с начала эпидемии достигло 51 224, скончались 1327 человек, выздоровели 23 784 пациента с COVID-19.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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