В Харьковской области обнаружили особо заразный штамм COVID-19. Возможно, он попал в Украину из России

09.07.2020, 12:55, Новости дня

В северной части Харьковского и Волчанского районов Харьковской области эпидемиологи обнаружили разновидность COVID-19, при которой инфицированные дольше, чем обычно, “выделяют вирус”. Об этом в эфире телеканала “UA:Харків” сообщила эпидемиолог, заведующая отделением особо опасных инфекций Харьковского лабораторного центра Анна Сухорукова.

“Мы видим, что есть разные формы. Возможно, это циркуляция различных модификаций вируса, так как на отдельных территориях очень много не только больных, но и людей, которые выделяют вирус длительное время”, – рассказала она.

По ее словам, в других частях региона инфицированные коронавирусом пациенты чаще имеют отрицательный результат при повторном тестировании.

Сухорукова предположила, что эта разновидность COVID-19 попала на территорию области с территории России, но подчеркнула, что это лишь предварительные выводы.

По словам эпидемиолога, наиболее неблагоприятная эпидситуация в связи с распространением коронавируса – в Харькове. Также в городе фиксируется рост количества тяжелых форм пневмонии. По летальности COVID-19 Харьковская область сейчас находится на втором месте в Украине, отметила она.

По состоянию на 9 июля в Украине коронавирус подтвержден у 51 224 человек, скончались 1327 человек, выздоровели 23 784 пациента с COVID-19.

В Харьковской области с начала эпидемии заболел 2521 человек, умер 101, выздоровели 1280 пациентов.