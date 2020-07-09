 

США планируют обучать кипрских военных

09.07.2020, 12:20, Новости дня

США заявили о планах первой совместной программы военной подготовки с Кипром, проигнорировав позицию члена НАТО Турции, которая предупредила о дестабилизации.

В прошлом году Конгресс США отменил многолетнее эмбарго на поставку оружия на остров, третья часть которого оккупирована Турцией.

Госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что Госдепартамент впервые профинансирует программу военной подготовки для Республики Кипр в рамках «расширяющихся отношений двух стран в сфере безопасности».

«Это часть наших усилий по укреплению отношений с ключевыми региональными партнерами для содействия стабильности в Восточном Средиземноморье», – заявил Помпео журналистам.

Турция и самопровозглашенная Турецкая Республика Северного Кипра ранее предостерегали от прекращения эмбарго, заявляя, что такое решение нарушит баланс сил на острове.

«Как мы неоднократно подчеркивали ранее, подобные шаги не помогают поиску решения кипрской проблемы, но скорее еще больше укрепляют бескопромиссную позицию греческих киприотов», – прокомментировал МИД Турции объявление Помпео

  • Русская служба «Голоса Америки»

    Нравится

    Буду следить

    Подписка



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.05 / Мнения: Американским соцсетям придется соблюдать российские законы

03.06 / Ростуризм решил запустить более 20 новых направлений для отдыха по стране

19.06 / Бабарико признали политзаключенным

19.06 / Видео: Лукашенко пошел ва-банк

27.05 / Парады Победы пройдут 24 июня в 10 городах юга России

11.05 / Столтенберг – ядерное оружие НАТО защищает мир и свободу

05.07 / Синоптики предупредили об аномальной жаре в России

25.06 / Полицейского наградили за спасение выпавшего из машины ребенка

07.07 / Власти Украины опровергли получение ультиматума на встрече в Берлине

06.07 / Раскупили за день. Илон Маск запустил в продажу красные шорты Tesla

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска