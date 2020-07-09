США планируют обучать кипрских военных

09.07.2020, 12:20, Новости дня

США заявили о планах первой совместной программы военной подготовки с Кипром, проигнорировав позицию члена НАТО Турции, которая предупредила о дестабилизации.

В прошлом году Конгресс США отменил многолетнее эмбарго на поставку оружия на остров, третья часть которого оккупирована Турцией.

Госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что Госдепартамент впервые профинансирует программу военной подготовки для Республики Кипр в рамках «расширяющихся отношений двух стран в сфере безопасности».

«Это часть наших усилий по укреплению отношений с ключевыми региональными партнерами для содействия стабильности в Восточном Средиземноморье», – заявил Помпео журналистам.

Турция и самопровозглашенная Турецкая Республика Северного Кипра ранее предостерегали от прекращения эмбарго, заявляя, что такое решение нарушит баланс сил на острове.

«Как мы неоднократно подчеркивали ранее, подобные шаги не помогают поиску решения кипрской проблемы, но скорее еще больше укрепляют бескопромиссную позицию греческих киприотов», – прокомментировал МИД Турции объявление Помпео