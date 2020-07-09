Цена смартфона Vivo iQOO Z1x 5G начинается с 230 долларов

09.07.2020, 12:20, Новости дня

Китайская компания Vivo официально презентовала новый смартфон iQOO Z1x 5G, поддерживающий свежую операционную систему Android 10.

За производительность девайса отвечает мощный процессор Qualcomm Snapdragon 765G с поддержкой видеоадаптера Adreno 620 и сетей пятого поколения. Смартфон получил крупный 6,57-дюймовый дисплей с разрешением 2408 на 1080 пикселей. Кроме того, модель обладает частотой обновления кадров 120 Гц. С тыльной стороны смартфона установлена тройная камера с главным датчиком 48 мегапикселей.

Что касается передней камеры, то для него предусмотрен компактный вырез в экране. Смартфон получил усиленный аккумулятор на 5000 мАч, а также быструю зарядку на 33 Вт. Остальные достоинства смартфона пока остаются неизвестными.