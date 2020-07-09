 

В мэрии Москвы опровергли утечку данных о голосовавших по Конституции онлайн

09.07.2020, 12:08, Новости дня

Запчасти для снегоходов и мототехники. Лодочные моторы Yamaha и TohatsuИнформация о том, что сведения голосовавших в интернете по поправкам в Конституцию оказались в открытом доступе, не соответсвует действительности, сообщил начальник Управления по развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко.

Ранее издание «Медуза» сообщило, что данные участников интернет-голосования по Конституции обнаружили в открытом доступе. По сведениям издания, архив с информацией об избирателях располагался на одном из государственных сайтов, и в течение нескольких часов 1-го июля его мог скачать любой желающий.

«Медуза» как всегда (уже не первый раз) для привлечения внимания читателей создает громкий заголовок, который не имеет ничего общего с действительностью», – написал Костырко в свое блоге на «Эхо Москвы». 

Он отметил, речь на самом деле идет о приложении для УИКов, которое разработало Минкомсвязи, а не о персональных данных всех интернет-избирателей. 

«Медуза фактически сама же и признается, что получила все от сотрудника избирательной системы – только у членов ТИКов и УИКов был доступ к этим установочным файлам, то есть ни в каком открытом доступе никакие базы интернет-избирателей не появлялись. Другой вопрос, что кто-то решил рабочий документ (инструкцию) и рабочие файлы отдать журналистам из «Медузы», – отметил он. 

По словам Костырко, «Медуза» права лишь в одном: «для того, чтобы дать проголосовать тем, кто зарегистрировался на э-голосование, но не принял в нем участие (в Москве это 72 тыс. человек) по всем УИКам кроме списков через ГАС-Выборы Минкомсвязи направила приложение, о котором как раз и пишет «Медуза», и смс-сервис, через который можно было ввести серию и номер паспорта и проверить принял участие или нет».

«Медуза громко именует это «персональными данными избирателей». Почему ничего не было в открытом доступе я уже объяснил, а теперь самое главное – почему эта база не персональные данные. Файлы, которые отправлялись на УИКи – это реестр номеров паспортов. Без ФИО и даты рождения. Серия и номер паспорта без наличия других данных не позволяет однозначно идентифицировать человека – это просто цифры, оторванные от людей», – сказал Костырко. 

Также он добавил, что восстановить по этой базе целиком реестр избирателей невозможно, потому что реестр избирателей – это «люди, персональные данные и прочее», а в приложении содержались лишь серия и номер паспорта. 

«С учетом того, что между окончанием электронного голосования и началом традиционного прошло менее 12 часов, это был самый эффективный вариант доведения информации до избирательных комиссий, часть из которых находится в Нижнем Новгороде», – отметил он. 

Отдельно начальник Управления по развитию смарт-проектов остановился на номерах паспортов, «особенно на тех, которые Медуза называет «недействительными» и призывает их проверить». 

«Я рад, что информационные технологии и открытые данные в РФ развиваются как ни в одной другой стране. Однако не стоит забывать, что та база, которая размещена в сети – это сервис, интерфейс – ею нельзя руководствоваться как истиной в последней инстанции. Истиной в последней инстанции является система межведомственного электронного взаимодействия – сокращенно СМЭВ. Именно с ней сверяли данные паспортов в ЦИКе и в Минкомсвязи», – отметил Костырко. 

Напомним, за поправки проголосовали 77,92% граждан России, против – 21,27%. Явка составила 67,97%. Глава Центризбиркома Элла Памфилова назвала голосование по Конституции полностью легитимным.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о голосовании.



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