 

Facebook удалил десятки аккаунтов, занимающихся политагитацией в Украине

09.07.2020, 11:53, Новости дня

Facebook в Украине удалил 72 аккаунта, 35 личных страниц и 13 аккаунтов Instagram, которые были причастны к “неестественному поведению” в Украине. Об этом “Бабелю” рассказал руководитель по безопасности Facebook Натаниэль Глейхер.

С этих аккаунтов оставляли комментарии в группах и на личных страницах, а также управляли другими страницами. Часть из них удалены за разжигание вражды.

“Хотя люди, которые стоят за этой деятельностью, пытались скрыть свою личность и координацию, наше расследование связало эту деятельность с рекламным агентством Postmen в Украине”, – сказал глава политики кибербезопасности.

Глейхер также сообщил, что сеть страниц была “особенно активной” во время президентских и парламентских выборов 2019 года. Уже после выборов некоторые страницы переформатировались – теперь там публикуют политические посты и мемы на тему Крыма, НАТО, экономической политики в Украине, внутренней политики, выборов, а также критикуют или поддерживают разных политических деятелей, в том числе президента Украины Владимира Зеленского, лидера партии “Батьківщина” Юлию Тимошенко и пятого президента Петра Порошенко.

В целом эти аккаунты потратили на рекламу в Facebook и Instagram примерно $1,93 млн.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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