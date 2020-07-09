 

Львовские “Карпаты” исключены из Премьер-лиги

09.07.2020, 11:53, Новости дня

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола исключил львовские “Карпаты” из Премьер-лиги, сообщается на сайте УАФ.

“Исключить ФК “Карпаты” (Львов) из соревнований украинской Премьер-лиги сезона 2019/2020 за повторную неявку на матч без уважительной причины”, – говорится в решении КДК.

Речь идет об отказе “Карпат” приехать на матчи против ФК “Мариуполь” (игры должны были состояться 1-го и 4 июля) из-за финансовых проблем.

Также комитет УАФ засчитал “Карпатам” технические поражения в двух матчах с “Мариуполем” и во всех оставшихся играх сезона.

29 июня “Карпаты” сообщили, что у клуба нет денег, чтобы доиграть сезон. Все оставшиеся матчи команда должна была провести за пределами Львова в связи с эпидситуацией в городе, на что требовалось 1,5 млн грн.

Львовский клуб занимает последнее, 12-е, место в турнирной таблице Премьер-лиги.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.05 / Появилось фото участка стены Новгородского Кремля, где произошло обрушение

31.05 / OCCRP: дети бывшего министра нацбезопасности Азербайджана владеют многомиллионной недвижимостью в Лондоне

22.06 / На базе “Монако” произошел несчастный случай, в результате которого погиб человек

20.05 / В Грузии восстановили памятник большевику Нариманову

01.07 / PGNiG подтвердила получение средств от Газпрома по решению суда

02.07 / Скупщина Черногории приняла закон о партнерстве однополых пар

28.06 / Глава Сахалина ответил Японии на претензии по поводу геологоразведки на Курилах

12.05 / Рынок авиаперевозок в РФ сократился на 92%

11.06 / В ВОЗ назвали сложной для понимания статистику России по COVID-19

03.07 / Макрон назначил нового премьера Франции

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска