Опрос: большинство американцев верят, что Россия платила Талибану за убийство солдат

09.07.2020, 10:21, Новости дня

Большинство американцев верят, что Россия платила Талибану за убийство американских солдат в Афганистане в прошлом году на фоне переговоров о прекращении войны.

Более половины хотят, чтобы США ответили новыми экономическими санкциями против Москвы.

Об этом свидетельствуют результаты совместного опроса агентства Reuters и социологической службы Ipsos.

Национальный опрос общественного мнения, проведенный в понедельник и вторник, показал, что американская общественность по-прежнему относится к России с глубоким подозрением через четыре года после того, как она попыталась повлиять на президентские выборы в США в пользу Дональда Трампа, и что большинство американцев недовольны тем, как президент выстраивает отношения с Москвой.

Опрос был проведен после серии публикаций о том, что Россия поощряла связанных с Талибаном боевиков, возможно, предлагая им награды, чтобы они нападали и убивали американских военнослужащих в регионе.

Москва отрицает эти обвинения.

На прошлой неделе Трамп заявил, что его не информировали о предполагаемых российских усилиях, поскольку разведка не была уверена в достоверности этих сообщений.

Газета New York Times сообщила, что президент получил письменную сводку об этой программе ранее в этом году, и о ней также сообщалось в майском докладе ЦРУ, который предназначался для более широкой аудитории.

В целом 60 процентов американцев заявили, что они считают сообщения о российских наградах за американских солдат «очень» или «в некоторой степени» правдоподобными, в то время как 21 процент считает их недостоверными, а остальные затруднились с ответом.

39 процентов считают, что Трамп знал о российских действиях, направленных против американских военных до появления публикаций в СМИ в июне. По мнению 26 процентов, президент не знал об этом.

81 процент американцев заявил, что они считают президента России Владимира Путина угрозой США, причем 24 процента видят в нем «непосредственную угрозу».

Только 35 процентов одобряют то, как Трамп выстраивает отношения с Россией, не одобряют это 52 процента.

54 процента считают, что США должны наказать Россию с помощью экономических санкций, 9 процентов поддерживают удары по российским военным, еще 9 процентов выступают за попытки улучшения отношений с Россией. При этом 29 процентов затруднились с ответом.

Судя по всему, обвинения в адрес России стали еще одним препятствием в кампании Трампа за свое переизбрание.

Вероятный кандидат в президенты от демократов Джо Байден раскритиковал реакцию Трампа на сообщения о выплатах, как «неисполнение обязанностей», а демократы в Конгрессе призвали президента рассмотреть вопрос о введении новых экономических санкций против России, если эти сообщения подтвердятся.

Советник Белого дома по национальной безопасности Роберт О’Брайен заявил, что Трамп предпримет «решительные меры», если сообщения окажутся правдой.