Hyundai запатентовал в РФ названия электрокаров Genesis

09.07.2020, 10:20, Новости дня

Известный бренд Hyundai запатентовал на российском рынке пять новых марок, под которыми начнут выпускать электрические автомобили премиального бренда Genesis.

В частности, в дальнейшем может состояться выход электрокаров Genesis eG90, Genesis eGV90, Genesis eGV80, Genesis eGV70 и Genesis eG70. Предполагается, что первым в продажу может выйти электрокар eG90, премьера которого состоится уже в следующем году. Чуть позже покажут модель eG80, которая сохранила прежнюю архитектуру. Что касается остальных электрических моделей, то их выход может состояться уже к 2024 году.

Что касается возможности поставок на российский рынок, то пока даже приблизительные сроки выхода автомобилей не озвучиваются. Вместе с тем россияне в настоящее время могут приобрести премиальные модели G70, G80 и G90, цена на которые составляет от 2,24 млн рублей.