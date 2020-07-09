 

«Российского шпиона» в Японии приговорили к принудительным работам

09.07.2020, 8:08, Новости дня

Бывший сотрудник японской коммуникационной компании Softbank признан виновным в передаче конфиденциальных данных сотрудникам торгпредства РФ в Токио и приговорен к двум годам принудительных работ с четырехлетним испытательным сроком условно, а также к штрафу в размере 800 тыс. иен (около 7,5 тыс. долларов), сообщило агентство Киодо.

По его данным, такое решение вынес Токийский окружной суд, приняв во внимание раскаяние подсудимого – 48-летнего Ютаки Араки.

«Преступление с использованием положения, которое открывает доступ к коммерческой тайне, является злонамеренным», – передает РИА «Новости» решение судьи Реты Акамацу.

В конце январе департамент общественной безопасности полиции Токио сообщил об аресте Ютаки Араки, мелкого служащего информационного и финансового холдинга SoftBank. Он обвинялся в нарушении закона о запрете недобросовестной конкуренции.

Согласно версии полиции, Араки в феврале прошлого года скачал с серверов своей компании некую информацию, которую затем передал сотруднику торгового представительства РФ в Японии.



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