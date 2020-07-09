 

Болтон оценил вероятность вывода войск США из Южной Кореи и Японии

09.07.2020, 6:53, Новости дня

Президент США Дональд Трамп готов приказать сократить или даже вывести американские войска из Южной Кореи и Японии, сообщил бывший помощник президента США Джон Болтон.

«В отличие от всех прежних американских президентов Трамп действительно может принять решение о выводе войск. Его требование о повышении платы следует воспринимать более серьезно», – передает ТАСС со ссылкой на «Санкэй» слова Болтона.

По его словам, Трамп с большей вероятностью может отдать приказ о выводе американских войск не из Японии, а из Южной Кореи, с которой идут сейчас очень трудные переговоры об увеличении взноса Сеула за их размещение.

В интервью бывший помощник также допустил, что Трамп может пойти на новые прямые переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном, чтобы заработать очки перед выборами президента США в ноябре.

«Есть вероятность, что такая встреча произойдет в октябре», – сказал Болтон.

Однако, по его мнению, «никакого прогресса от этого ожидать не следует, поскольку Северная Корея намерена твердо придерживаться своей ядерной программы».

Напомним, в апреле Трамп призвал Южную Корею платить больше денег за присутствие американских войск на территории республики. Он сообщил, что Южная Корея предлагала «определенную сумму», однако он отверг это предложение.



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