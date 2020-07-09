В Одессе обнаружен тайник с большим количеством боеприпасов вблизи энергетических объектов – СБУ

09.07.2020, 6:35, Новости дня

Служба безопасности Украины обнаружила в Одессе тайник с большим количеством боеприпасов вблизи энергетических объектов. Об этом 8 июля сообщает пресс-служба СБУ.

По предварительной версии следствия, военнослужащий Вооруженных сил Украины украл и вывез из воинской части для перепродажи значительное количество взрывчатых веществ и боеприпасов.

Оперативники спецслужбы задокументировали продажу военнослужащим двух гранат Ф-1 и РГД-5, после чего задержали его. Схрон с боеприпасами злоумышленник организовал у охранной зоны энергообъекта. Оттуда правоохранители изъяли 4,9 кг тротила, 17 гранат РГД-5, 11 гранат Ф-1 и две мины. Они были переданы на экспертизу.

“По заключению экспертов, в случае неконтролируемой детонации средств поражения создавалась угроза обесточивания нескольких районов области”, – подчеркнули в СБУ.

Задержанному сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.