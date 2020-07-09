 

Гарвард и МТИ подали иск против ужесточения правил выдачи студенческих виз

09.07.2020, 4:35, Новости дня

Гарвардский университет и Массачусетский технологический институт (МТИ) в среду подали в федеральный суд иск против администрации США в связи с изменением политики выдачи студенческих виз. Иностранные студенты теперь могут утратить свой легальный статус, если их учебное заведение не будет проводить занятий в зданиях факультетов этой осенью.

Истцы требуют ввести судебный запрет, который не позволит Министерству внутренней безопасности и Иммиграционно-таможенной службе (ICE) менять статус виз для иностранных студентов, проходящих в наступающем осеннем семестре обучение только в режиме онлайн.

ICE на этой неделе объявила, что всем иностранным студентам, зачисленным в американские колледжи и университеты, переходящие на обучение в режиме онлайн, придется покинуть страну под угрозой депортации.

«Из-за действий ICE сотни тысяч иностранных студентов не имеют возможности получить образование в США, – говорится в иске. – Более того, для многих студентов возвращение на родину для участия в онлайн-обучении невозможно, неосуществимо, непомерно дорого и/или опасно».

Ранее на этой неделе стало известно, что иностранные студенты, поступившие в американские университеты по визе F-1, могут лишиться визового статуса в случае, если программа их обучения полностью переведена в онлайн-режим. Чтобы сохранить свой визовый статус, студенты должны перевестись в университет, предлагающий очное обучение, или покинуть страну.

Хотя многие учебные заведения предлагают своим студентам в осеннем семестре гибкую модель, сочетающую онлайн-учебу и посещение занятий, некоторые университеты, в том числе Гарвардский, приняли решение полностью перевести всю учебу в дистанционный режим. Президент Гарварда Лоуренс Бэкоу заявил, что новые правила ICE не учитывают вопросы здоровья и безопасности иностранных студентов.

Приказ был сделан «без предварительного уведомления», ICE действует «жестоко и безрассудно», говорится в заявлении.

Истцы утверждают, что ICE нарушает Закон об административных процедурах, не принимая во внимание последствия для университетов, которые потратили время и деньги на корректировку учебной программы предстоящего семестра, и для иностранных студентов, которые могут не иметь возможности вернуться в свою страну из-за ограничений на поездки.

Президент МТИ Рафаэль Рейф выразил солидарность с иностранными студентами в своем послании сообществу Массачусетского технологического института. «Сила МТИ – это люди, независимо от их местонахождения», – заявил Рейф.

Оба университета находятся в районе Бостона – Кембридже, штат Массачусетс. Иск был подан в федеральный суд в Бостоне. В США обучается более миллиона иностранных студентов, половина из которых приехала на учебу из Китая и Индии.

  • Служба новостей «Голоса Америки»

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