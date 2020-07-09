 

Майк Помпео поздравил народ Монголии с началом фестиваля Надом

09.07.2020, 4:35, Новости дня

Госсекретарь Майк Помпео в среду поздравил монгольский народ с началом фестиваля Надом – праздника середины лета, во время которого в Улан-Баторе проходят состязания по монгольской борьбе, скачкам и стрельбе из лука.

«Будучи стратегическими партнерами, Соединенные Штаты и Монголия поддерживают тесное партнерство, связанное общими интересами, демократическими ценностями и уважением прав человека и верховенства закона», – говорится в заявлении Помпео.

Надом — традиционное монгольское состязание, ежегодно проходящее в монгольской столице, Улан-Баторе, с 11 по 13 июля.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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