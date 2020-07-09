 

Лидер Косово собрался в Гаагу «на беседу» с международным судом

09.07.2020, 4:30, Новости дня

Президент непризнанного Косово Хашим Тачи сообщил, что посетит Гаагу в связи с «приглашением» международного суда по преступлениям в Косово.

Тачи отправится в Гаагу 13 июля. По его словам, он поедет туда «для беседы», причем «как гость» Специального суда по Косово, передают РИА «Новости» и ТАСС.

Напомним, Тачи отказался от визита в Вашингтон, где должны были состояться консультации по урегулированию конфликта Сербией, из-за обвинений в совершении военных преступлений.



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