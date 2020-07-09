 

“Не советовал бы регулировать деятельность онлайн-СМИ”. Бельгийский эксперт подверг критике украинский законопроект “О медиа”

09.07.2020, 4:23, Новости дня

Государства Европейского союза не регулируют контент онлайн-медиа. Об этом эксперт Совета Европы Жан-Франсуа Фурнемон заявил 8 июля в ходе онлайн-дискуссии о законопроекте №2693 “О медиа”, который внесен в Верховную Раду. 

“К обычной практике в Европе не относится включение онлайн-медиа в сферу регуляции, которой подлежат аудиовизуальные медиа. Я бы не советовал так делать. Если же это произошло, то регуляция должна быть ограничена самым минимумом. Простая регистрация – чтобы знать, кто стоит за ресурсом, на случай незаконной активности”, – сказал бельгийский специалист.

Ни в одном регулятивном документе ЕС не упоминаются онлайн-СМИ, добавил Фурнемон.

Законопроект №2693 авторства нардепов от “Слуги народа” был зарегистрирован в Верховной Раде в конце декабря 2019 года. Документ должен регулировать деятельность телевидения, радио, прессы, онлайн-медиа, стриминговых сервисов и платформ общего доступа к информации. Авторы законопроекта, в частности, предложили наделить Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания функцией надзора и контроля за всей сферой медиа.

Законопроект подвергся резкой критике журналистов и медиаорганизаций. 19 мая 2020 года Рада отправила его на повторное первое чтение.

Более 100 журналистов, медиаменеджеров и экспертов подписали открытое письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому, руководству Верховной Рады, народным депутатам и европейским партнерам Украины, в котором призвали не поддерживать законопроект “О медиа”.

1 июля комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендовал парламенту принять законопроект.

3 июля представительство ЕС в Украине призвало продолжить консультации по законопроекту “О медиа”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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