Четыре корабля противоминной группы НАТО вошли в Черное море

09.07.2020, 3:18, Новости дня

В Черное море вошли четыре корабля противоминной группы НАТО №2 (SNMCMG2). Об этом 8 июля сообщил руководитель проекта “Институт черноморских стратегических исследований” Андрей Клименко на своей странице в Facebook.

“В Черное море вошли корабли постоянной противоминной группы НАТО №2 (SNMCMG2). В частности, турецкий тральщик TCG Amasra (М-266), испанский – ESPS Tambre (М-33), итальянский – ITS Gaeta (5554) и флагман группы – корабль снабжения ВМС Греции HS Aliakmon (A-470)”, – заявил Клименко.

#Морські_загрози_2020 (49) – В Чорному морі – кораблі постійної протимінної групи НАТОМоніторингова група… Posted by Andrii Klymenko on Teisipäev, 7. juuli 2020

12 марта президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому на территорию Украины допускаются войска других государств для участия в международных военных учениях. Среди этих учений были и украинско-американские Sea Breeze 2020.

Sea Breeze – это ежегодные многонациональные учения, которые проводят на территории Украины с 1997 года. Целью учений является улучшение сотрудничества и координации между странами Черноморского региона, кроме РФ, отработка маневров в море и на суше. Украина предоставляет военную и гражданскую инфраструктуру черноморского побережья, а США поддерживают обучение финансово, оказывают помощь в технике и оборудовании.

В 2019 году Sea Breeze проходили с 1-го по 12 июля, в них приняли участие военные корабли и подразделения Украины, США, Болгарии, Великобритании, Греции, Грузии, Дании, Италии, Латвии, Эстонии, Канады, Литвы, Молдовы, Норвегии, Румынии, Польши, Франции, Турции и Швеции. Было задействовано 33 корабля и 27 летательных аппаратов. В 2020 году Sea Breeze из-за коронавируса пройдут без береговой фазы и без контактов военнослужащих разных стран.