BI – «настойчивы, расчётливы и терпеливы» — директор ФБР объявил Китай главной угрозой США

09.07.2020, 3:06, Новости дня

Директор ФБР Кристофер Рэй заявил, что Китай для США — это сама большая угроза в долгосрочной перспективе, так как Пекин постоянно пытается украсть американские государственные секреты, пишет Business Insider. Кроме того, по словам Рэя, Китай также предпринимает «шокирующие» усилия для того, чтобы насильно репатриировать свои граждан, находящихся на территории других стран.



Reuters

Директор ФБР Кристофер Рэй заявил, что Китай — это «самая большая угроза для США в долгосрочной перспективе», обвинив Пекин в тайных попытках украсть американские государственные секреты, а также насильно репатриировать своих граждан с территории других стран, пишет Business Insider.

По его словам, подобные операции — это «самая большая угроза для информации и интеллектуальной собственности США, а также для устойчивости американской экономики в долгосрочной перспективе».

В частности, Рэй полагает, что Китай пользуется услугами тайных агентов для кражи секретной информации посредством программы вербовки под названием «Тысяча талантов», а также с помощью хакеров крадёт корпоративные и личные данные с тем, чтобы подстегнуть развитие искусственного интеллекта в собственной страны. При этом, как считает директор ФБР, Пекину также не чужды такие методы как подкуп и шантаж.

«Китайское правительство ведёт широкомасштабную, комплексную кампанию по воровству и оказанию пагубного влияния, и оно может проводит её с авторитарной эффективностью, — подчеркнул Рэй. — Они расчётливы. Они настойчивы. Они терпеливы. При этом они не следуют праведным ограничениям, свойственным открытому демократическому обществу или же принципам верховенства права».

Кроме того, Рэй отметил, что Китай «вопиюще нарушает устоявшиеся нормы и принципы верховенства права», пытаясь подавить поток критики в адрес Коммунистической партии Китая и принуждая своих граждан, находящихся за рубежом, возвращаться домой.

По словам директора ФБР, китайский лидер Си Цзиньпин проводит программу под названием «Охота на лис», которая, как утверждают в Пекине, призвана побороть коррупцию. Однако Рэй уверен, что таким образом Си «выцеливает китайских граждан за пределами страны, которые, как он считает, представляют угрозу».

«Сотни жертв «Охоты на лис» живут прямо здесь, в Соединённых Штатах. Многие из них имеют американское гражданство или являются держателями грин-карт», — напомнил он.

«Китайское правительство хочет заставить их вернуться в Китай, и его тактика просто шокирует. Например, когда правительство не смогло обнаружить одной цели программы, оно отправило эмиссара с визитом в семью этой цели, находящейся в США. Какое же сообщение им передали? У жертвы оставалось два выхода: либо немедленно вернуться в Китай, либо свести счёты с жизнью», — сообщил Рэй.