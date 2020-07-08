Гутерриш: иностранное вмешательство в Ливии достигло «беспрецедентных уровней»

08.07.2020, 23:05, Новости дня

Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш в среду предупредил Совет Безопасности, что конфликт в Ливии вступил в новую фазу «с иностранным вмешательством, достигающим беспрецедентных уровней».

В стране царит хаос с тех пор, как в 2011 году при поддержке НАТО был свергнут Муаммар Каддафи. С 2014 года Ливия находится в состоянии раскола: международно признанное правительство контролирует столицу, Триполи, и северо-западные районы, в а военный лидер Халифа Хафтар контролирует восточную часть страны.

Хафтара поддерживают Объединенные Арабские Эмираты, Египет и Россия, а правительство пользуется поддержкой Турции.

«Конфликт вступил в новую фазу с иностранным вмешательством, достигающим беспрецедентных уровней, в том числе в плане доставки современной техники и численности наемников, участвующих в боевых действиях», – сказал Гутерриш.

Российская частная военная компания «Группа Вагнера» направила в Ливию до 1200 человек, чтобы поддержать силы Хафтара. Об этом говорится в конфиденциальном отчете независимых наблюдателей, который в мае был направлен в Комитет по санкциям в отношении Ливии Совета Безопасности ООН.

В настоящее время враждующие стороны мобилизуют силы на новых линиях фронта между городами Мисрата и Сирт. Египет предупредил, что любые попытки Турции захватить Сирт могут привести к непосредственному вмешательству его армии.

«Мы очень обеспокоены наращиванием сил вокруг города и высоким уровнем прямого иностранного вмешательства в нарушение оружейного эмбарго ООН, резолюций Совета Безопасности ООН и обязательств, принятых государствами-членами в Берлине», – заявил Гутерриш.

По словам Гутерриша, в период с апреля по июнь этого года миссия ООН зарегистрировала не менее 102 погибших и 254 раненых среди мирного населения. Это на 172 процента больше по сравнению с первым кварталом 2020 года. Также зафиксировано 21 нападение на медицинские учреждения, машины скорой помощи и медицинский персонал.

Гутерриш призвал Совбез принять меры в отношении ряда ключевых должностных лиц, препятствующих международному аудиту Центрального банка Ливии.

Он добавил, что ООН ведет посреднические усилия с целью добиться прекращения блокады, введенной в январе силами Хафтара, что обошлось Ливии в более 6 миллиардов долларов утерянного дохода. По словам генсекретаря, снятие блокады призвано «смягчить экономические трудности, усугубляемые конфликтом и COVID-19».

Число подтвержденных случаев коронавируса в Ливии в июне увеличилось в семь раз, превысив 1 000, однако Гутерриш предупредил, что «истинный масштаб пандемии в Ливии, вероятно, намного выше».