 

Стало известно об изготовлении боевиками в Сирии бомб с отравляющим веществом

08.07.2020, 22:08, Новости дня

Боевики в Сирии подготовили взрывные устройства, начиненные отравляющим веществом, сообщил глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Щербицкий.

Щербицкий сообщил, что в «специальной лаборатории» в городе Сармада боевиками изготовлено как минимум 15 «самодельных взрывных устройств, начиненных неизвестным отравляющим веществом», передает ТАСС.

Местное население сообщает, что террористическая организация «Хайат Тахрир аш-Шам» (еще одно название запрещенной в РФ организации «Джебхат ан-Нусра») готовит «провокации в районе населенных пунктов Сфухон, Фатира и Флайфель» в провинции Идлиб. Боевики собираются «обвинить правительственные войска в применении химического оружия».

Напомним, сирийские военные обнаружили в городе Саракиб в Идлибе химические отравляющие вещества, которые говорят о попытке проведения террористами провокации.



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