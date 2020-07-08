Небензя опроверг военное вмешательство РФ в ливийский конфликт

08.07.2020, 21:53, Новости дня

Постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании СБ организации раскритиковал и.о. спецпредставителя генсека ООН по Ливии Стефани Турко Уильямс за утверждения о том, что РФ якобы осуществляет военное вмешательство в ливийский конфликт.

«Господин председатель, сегодня мы еще раз услышали обвинения в военном вмешательстве нашей страны в дела Ливии», – приводит его слова РИА «Новости».

Как подчеркнул Небензя, РФ уже не раз указывала, что в зоне боевых действий в Ливии «нет ни одного российского военнослужащего». Он также отметил, что отсутствуют «какие-либо достоверные данные» о россиянах, «которые участвовали бы в вооруженных столкновениях в Ливии».

Однако известно «о военных других государств», они «находятся на ливийской земле, как на востоке, так и на западе».

«Включая те государства, которые обвиняют нас», – сказал Небензя, добавив, что это не смущает тех, кто из-за геополитических причин пытается создать ложное впечатление, будто РФ вмешивается во внутреннее ливийское вооруженное противостояние.

В эти «инсинуации» оказались вовлечены и «некоторые представители ООН, которые должны быть нейтральными и беспристрастными». Так, РФ «с удивлением узнала», что подобные утверждения распространяла Уильямс.

«Это недопустимо для представителя ООН высокого уровня», – сообщил постпред России.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, откуда возникли слухи об участии россиян-«вагнеровцев» в ливийской войне.