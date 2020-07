В Лондоне кран упал на жилые дома. Один человек погиб, четверо – пострадали

08.07.2020, 21:50, Новости дня

В районе Боу Лондона (Великобритания) 20-метровый строительный кран упал на жилые дома. Об этом 8 июля сообщает BBC.

По информации телеканала, в результате происшествия погиб один человек, еще четверо пострадали. Двух людей госпитализировали с черепно-мозговыми травмами, еще двум – предоставили медпомощь на месте.

Пожарные работают над тем, чтобы освободить людей, попавших в ловушку внутри зданий, говорится в сообщении.

A crane just collapsed on a building site in east London – crashing through a neighbouring house. pic.twitter.com/tZHOgg3P0B

— Simon Cullen (@Simon_Cullen) July 8, 2020