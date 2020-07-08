 

В Лондоне кран упал на жилые дома. Один человек погиб, четверо – пострадали

08.07.2020, 21:50, Новости дня

В районе Боу Лондона (Великобритания) 20-метровый строительный кран упал на жилые дома. Об этом 8 июля сообщает BBC.

По информации телеканала, в результате происшествия погиб один человек, еще четверо пострадали. Двух людей госпитализировали с черепно-мозговыми травмами, еще двум – предоставили медпомощь на месте.

Пожарные работают над тем, чтобы освободить людей, попавших в ловушку внутри зданий, говорится в сообщении.

A crane just collapsed on a building site in east London – crashing through a neighbouring house. pic.twitter.com/tZHOgg3P0B

— Simon Cullen (@Simon_Cullen) July 8, 2020

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.06 / Карантин может стать для английских детей «бомбой замедленного ожирения», предупреждают эксперты

17.05 / В Архангельской области медикам будут доплачивать также за вызовы к больным с ОРВИ

04.06 / Оползень унес в море норвежский поселок

17.06 / ВОЗ вслед за британскими учеными заявила о “научном прорыве” в лечении COVID-19

09.06 / Красноярский губернатор назвал первые донесения о ЧП в Норильске дезинформацией

30.05 / Четвертый прототип звездолета Starship взорвался на испытаниях. Видео

05.06 / ВШЭ объявила конкурс «Русский язык как язык науки»

16.06 / Для подлодок ВМС США десятилетиями поставляли некачественный металл

15.05 / Путин провел оперативное совещание Совбеза России

03.06 / В Европе резко вырос спрос на велосипеды

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска