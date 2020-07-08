Al Jazeera – «исторический момент» — Пекин открыл в Гонконге собственное Управление по обеспечению национальной безопасности

08.07.2020, 21:40, Новости дня

В среду 8 июля в Гонконге состоялось официальное открытие Управления правительства КНР по обеспечению национальной безопасности специального административного района, пишет Al Jazeera. Таким образом, впервые с момента перехода города под власть Пекина агенты китайских спецслужб смогут здесь открыто действовать, выявляя «призывы к отделению, терроризм и сговор с иностранными силами».



Reuters

Правительство КНР официально открыло Управление по обеспечению национальной безопасности в Гонконге, пишет Al Jazeera. Ведомству было выделено здание бывшего отеля Metropark, неподалёку от эпицентра протестного движения, выступающего за независимость специального административного района (САР).

Глава администрации Гонконга Керри Лэм назвала открытие управления, состоявшееся в среду 8 июля, «историческим моментом». Как сказала политик, в этот день жители города стали «свидетелями ещё одного этапа формирования прочной правовой системы и вступления в силу механизма защиты национальной безопасности» САР.

Как отмечает издание, новое управление впервые с 1997 года, когда Гонконг оказался под властью КНР, позволит агентам китайской разведки открыто действовать в районе и следить за исполнением вступившего недавно в силу закона о национальной безопасности. Согласно этому закону, управление может вмешиваться в дела, касающиеся «призывов к отделению от Китая, подрывной деятельности, терроризма и сговора с иностранными силами». Подозреваемые теперь могут быть направлены не в местные суды, а в подконтрольные Коммунистической партии, на основной территории Китая. Кроме того, сотрудники спецслужб КНР получают особые привилегии: к примеру, гонконгские власти не могут досматривать их машины.

По данным канала, на церемонии открытия также присутствовали глава нового управления Чжэн Яньсюн и глава канцелярии Центрального народного правительства Китая в Гонконге, главный представитель Пекина в САР, Ло Хуэйнин. Чжэн заверил, что его управление будет следить исключительно за соблюдением закона о национальной безопасности, «не посягая на законные права и интересы каких-либо лиц или организаций».

Ранее Чжэн был генеральным секретарём парткома в провинции Гуандун. Глава нового управления известен как сторонник жёстких мер. Несколько лет назад он занимался подавлением протестов в одной из гуандунских деревень.

Как напоминает Al Jazeera, в понедельник правительство Керри Лэм наделило гонконгскую полицию новыми полномочиями, в том числе правом на отслеживание линий связи, проведения обысков без ордера, а также задержания людей, пытающихся уехать из САР.

По новому закону органы правопорядка уже арестовали по меньшей мере 10 человек, у которых были обнаружены флаги, листовки и другие агитационные материалы. По словам адвокатов, полиция взяла у задержанных образцы ДНК и устроила обыск в их домах.