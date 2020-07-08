 

ZDF – Меркель призвала ЕС сохранять единство перед лицом пандемии и внутренних противников

08.07.2020, 21:40, Новости дня

Канцлер Германии Ангела Меркель озвучила главные задачи, которые ставит перед собой её страна в рамках председательства в Совете ЕС, пишет ZDF. По её словам, союз должен сохранить единство на фоне нынешнего кризиса, не позволив внутренним противникам себя расколоть. Впрочем, некоторые видят в главе ФРГ не защитника, а «могильщика» Европы, рассказывает немецкий телеканал.

Ангела Меркель вышла из машины перед Европейским парламентом и поприветствовала встречающих по-индуистски. Это первая её поездка заграницу с начала пандемии коронавируса. «Я рада быть здесь», — донеслось бормотание из-под маски. Канцлер приехала в Брюссель в качестве председателя Совета ЕС. Меркель представила программу, изменившуюся под воздействием кризиса. Европа не должна позволить кризису себя расколоть, призвала она.

АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ, канцлер Германии: Нам нельзя быть наивными. Во многих странах-членах союза противники Европы только и ждут, чтобы использовать кризис в своих целях. Всем им мы должны сейчас показать, в чём заключаются преимущества сотрудничества в рамках ЕС. Мы должны показать, что возвращение к национализму не усилит, а ослабит контроль.

Меркель произнесла страстную речь о Европе. Призвала проявить исключительную солидарность в условиях исключительного кризиса. ЕС должен обновиться не вопреки кризису, а благодаря ему, сказала она.

АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ: Нам нужна Европа? Тогда для этого необходимо то, о чём я сегодня говорила: основные конституционные права и единство, ответы на глобальное потепление, развитие цифровых технологий. Тогда нужно, чтобы Европа взяла на себя ответственность за события в мире. Тогда нам необходимо сделать Европу более экологичной, конкурентоспособной, активнее внедрять цифровые технологии и инновации.

Главная зада Меркель — не допустить раскола Европы из-за многомиллиардной программы помощи. Противоречия по этому вопросу все ещё глубокие. Популисты чувствуют, что у них есть шанс.

ЙОРГ МОЙТЕН, депутат Европарламента от партии «Альтернатива для Германии»: Вы, к сожалению, не защитник Европы, которым любите себя выставлять, а в действительности её могильщик.

ИРАЧЕ ГАРСИЯ ПЕРЕС, председатель фракции социал-демократов в Европарламенте: В течение следующих месяцев мы должны плечом к плечу сотрудничать, чтобы преодолеть разногласия между Югом и Севером, Востоком и Западом. Чтобы усилить ЕС во благо наших граждан.  

Ангела Меркель уже увековечила себя в гостевой книге Европарламента, но пока неизвестно, что напишут в учебниках истории о её председательстве в Совете ЕС.

Дата выхода в эфир 08 июля 2020 года.



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