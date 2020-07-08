Крупнейшая видеокорпорация Китая купила права на новые серии «Фиксиков»

08.07.2020, 21:30, Новости дня

Крупнейшая китайская видеокорпорация Tencent Video приобрела эксклюзивные права на показ четвертого сезона российского мультфильма «Фиксики», который покажут на русском и китайском языках, сообщили в пресс-службе компаний «Рики».

«Tencent Video, которая специализируется на потоковом видео, приобретает эксклюзивные права на территории Китая на новые 52 эпизода сериала «Фиксики», которые будут произведены в 2020-2022 году. Мультсериал выйдет одновременно на русском и китайском языках», – сообщили ТАСС в компании.

«Фиксики» впервые были показаны на Tencent в 2015 году. На сегодняшний день общее количество просмотров российского мультсериала на китайских онлайн-платформах превысило 13 млрд, только на Tencent Video количество просмотров составило 6,4 млрд. «Фиксиков» показывают также на основном детском телеканале Китая CCTV Kids.

Помимо этого, компания Hebei TV по заказу Tencent компания выпустит для китайских зрителей новое телевизионное научно-популярное детское игровое шоу «Фиксилаб» с участием героев мультфильма. Будет выпущено 26 эпизодов по 15 минут каждый. Продюсер проекта «Фиксики» Юлия Софронова отметила, что первыми новое шоу увидят в Китае.

«Конечно, проект «Фиксики» сейчас – российский флагман проникновения в Китай. Но и другие наши проекты – «Смешарики», «Малышарики», «Тима и Тома» – поддерживают этот тренд на китайском рынке. В совокупности по всем брендам «Рики»в Китае у нас уже десятки миллиардов просмотров на всех ключевых платформах распространения видеоконтента. Мы планируем не ограничиваться теле-и видеопоказами, но и активно развивать лицензионную программу в этой стране, опираясь на такого глобального лидера онлайн-торговли, как Alibaba, и работая с лицензиатами напрямую и через агентства», – сказал управляющий директор ГК «Рики» Марк Завадский.

Ранее сообщалось, что «Союзмультфильм» и Китай ведут переговоры по продаже нового «Простоквашино».